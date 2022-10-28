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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Karagümrük maçı öncesi konuştu

Süper Lig'in 12. haftasının açılış mücadelesinde Galatasaray deplasmanda F. Karagümrük'e konuk oluyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, "Taraftarımızın göğsünü gererek gezmesi, övünmesi için çalışıyoruz."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 19:33 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 19:40
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Karagümrük maçı öncesi konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI;

"Yarın Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Ülkemiz, çocuklarımız için çok önemli bir gün."

"Geçen haftanın hasarlarından biri oyuncu eksikliğiydi. Olumsuz anlamda eksildik. Buna takılmıyoruz. Bu hafta yeni bir hafta, yeni bir maç. Emre ilk defa maça çıkıyor. 3 Türk hakkından birini Emre ile kullandık. Çok çalıştı, antrenmanlarda, ona da güveniyoruz. Hücum anlamında bize de uyan bir oyuncu.

"Rakibimiz gol de yiyen gol de atan bir takım. Güzel bir maç bekliyorum. Geçen hafta oynadığımız oyunu bu maçta oynayarak kazanmak istiyoruz."

"Geçen hafta bir oyun standardı ortaya koyduk, bunu devam ettirmeye çalışacağız. Kazanmak ve bu şekilde yukarılara çıkmak istiyoruz." dedi.

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