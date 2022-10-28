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Fatih Karagümrük - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış karşılaşmasında, şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray, son dönemde Pirlo ile çıkış yakalayan Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. İki takımın da hedefi sahadan 3 puan ile ayrılmak. Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 20:50
Fatih Karagümrük - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış karşılaşmasında, şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray, son dönemde Pirlo ile çıkış yakalayan Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. İki takımın da hedefi sahadan 3 puan ile ayrılmak.

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 28 Ekim Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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