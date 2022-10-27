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Galatasaray'da yeni transfer Yusuf Demir antrenmanda sakatlandı

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı F. Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Yusuf Demir'in antrenmanda sakatlandığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 19:25 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 19:42
Galatasaray'da yeni transfer Yusuf Demir antrenmanda sakatlandı

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak. Sarı kırmızılılarda Yusuf Demir, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idmanın, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

İdmanda bir pozisyonda ayağı çime takılan ve sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Yusuf Demir'in yapılan tetkikleri sonucunda, ilgili kas grubunda aşırı gerilmeye bağlı zorlanma tespit edildiği bildirildi. Genç oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı, saat 20.00'de başlayacak.

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