Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcularıyla yaptığı toplantıda hem moral verdi hem de uyarılarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcularıyla yaptığı toplantıda hem moral verdi hem de uyarılarda bulundu.
Takımına güvendiğini bir kez daha dile getiren Buruk'un, "Alanya maçında hakem izin verseydi güzel oyunla muhteşem bir sonuç alacaktık.
30 dakikalık performansınız kapasitenizi gösterdi.
Bu futbolu oynamaya devam edersek her şey bizim istediğimiz gibi olur. Size güveniyorum." dediği öğrenildi.
"KARAGÜMRÜK MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"
Milliyet'in haberine göre, genç teknik adam şöyle devam etti: "Karagümrük maçı bizim için kırılma karşılaşmalarından biri.
Özellikle de Beşiktaş ve Başakşehir maçları öncesi bu galibiyet bize büyük moral olacaktır.
Sizlerden beklentim sadece galibiyet değil, aynı zamanda iyi futbol."
Bu arada Okan Buruk dün yardımcısı Mortitz Volz ile birlikte Galatasaray U19 takımının UEFA Gençler Ligi'nde Ruh Lviv'e 3-1 yenildiği maçı tribünden takip etti.
KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 28 Ekim Cuma günü oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Maçın hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Onun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Sönmez yapacak.
Dördüncü hakemlik görevini Burak Şeker üstlenecek.
İki takım lig tarihinde 19 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, bu maçlarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile sahadan ayrıldı.
Sarı kırmızılıların, deplasmanda oynanan 9 maçta ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunuyor.