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Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından hakem tartışmalarıyla geçen hafta sonrası, gözünü Fatih Karagümrük maçına dikti. Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, son yapılan antrenmanda oyunculara seslendi. Buruk yaptığı açıklamada, Alanyaspor maçındaki hakem etkisinden bahsederken, Fatih Karagümrük maçı öncesi oyuncularına güvendiğini ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 09:04
Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcularıyla yaptığı toplantıda hem moral verdi hem de uyarılarda bulundu.

Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

Takımına güvendiğini bir kez daha dile getiren Buruk'un, "Alanya maçında hakem izin verseydi güzel oyunla muhteşem bir sonuç alacaktık.

Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

30 dakikalık performansınız kapasitenizi gösterdi.

Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

Bu futbolu oynamaya devam edersek her şey bizim istediğimiz gibi olur. Size güveniyorum." dediği öğrenildi.

Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

"KARAGÜMRÜK MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"
Milliyet'in haberine göre, genç teknik adam şöyle devam etti: "Karagümrük maçı bizim için kırılma karşılaşmalarından biri.

Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

Özellikle de Beşiktaş ve Başakşehir maçları öncesi bu galibiyet bize büyük moral olacaktır.

Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

Sizlerden beklentim sadece galibiyet değil, aynı zamanda iyi futbol."

Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

Bu arada Okan Buruk dün yardımcısı Mortitz Volz ile birlikte Galatasaray U19 takımının UEFA Gençler Ligi'nde Ruh Lviv'e 3-1 yenildiği maçı tribünden takip etti.

Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 28 Ekim Cuma günü oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

Maçın hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

Onun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Sönmez yapacak.

Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

Dördüncü hakemlik görevini Burak Şeker üstlenecek.

Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

İki takım lig tarihinde 19 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, bu maçlarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

Galatasaray'da Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."

Sarı kırmızılıların, deplasmanda oynanan 9 maçta ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunuyor.

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