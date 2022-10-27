Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! Muslera ve Kerem Aktürkoğlu...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! Muslera ve Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Bu maç öncesi sarı-kırmızılı takımda Muslera ve Kerem Aktürkoğlu alarmı verildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 11:53 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 12:05
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! Muslera ve Kerem Aktürkoğlu...

Sarı-kırmızılı takım, haftaya 18 puanla 8. sırada başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! Muslera ve Kerem Aktürkoğlu...

Ligde yaptığı 10 maçın 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü yitiren VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! Muslera ve Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! Muslera ve Kerem Aktürkoğlu...

Sarı-kırmızılı takım, son 3 maçında Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalırken, Yukatel Kayserispor'a da mağlup oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! Muslera ve Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray, bu maçlarda elde edebileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! Muslera ve Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! Muslera ve Kerem Aktürkoğlu...

Süper Lig'de geçen hafta Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Boey ve Abdülkerim Bardakcı, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! Muslera ve Kerem Aktürkoğlu...

MUSLERA VE KEREM CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! Muslera ve Kerem Aktürkoğlu...

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

DİĞER
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan'ın videosu sosyal medyada ilgi gördü! İşte Karan’ın o videosu!
Halit Kıvanç'a veda... Cenaze töreninde duygusal anlar: "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle zihinlerimizde iz bırakan..."
Trabzonspor'da Edin Visca sevinci!
İddialı sözler! "Çok net görecekler"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..."
Palabıyık sonrası yeni endişe! Buruk'u oyundan atmıştı
Dolar ne kadar oldu (27 Ekim 2022)
Cumhuriyet Bayramı mesajları 2022
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nantes - Qarabağ maçı saat kaçta? Nantes - Qarabağ maçı saat kaçta? 12:41
Omonia - Real Sociedad maçı saat kaçta? Omonia - Real Sociedad maçı saat kaçta? 12:28
F.Bahçe'den AİHM açıklaması! F.Bahçe'den AİHM açıklaması! 12:24
Yardımcısı ki olacak? Belli oldu! Yardımcısı ki olacak? Belli oldu! 12:19
Manchester United - Sheriff maçı saat kaçta? Manchester United - Sheriff maçı saat kaçta? 12:13
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:11
Daha Eski
Union Berlin - Braga maçı saat kaçta? Union Berlin - Braga maçı saat kaçta? 12:06
Malmö - Saint Gilloise maçı saat kaçta? Malmö - Saint Gilloise maçı saat kaçta? 12:00
F.Bahçe - Rennes maçı saat kaçta? F.Bahçe - Rennes maçı saat kaçta? 11:53
Kerem ve Muslera alarmı! Aslan'ı bekleyen büyük tehlike... Kerem ve Muslera alarmı! Aslan'ı bekleyen büyük tehlike... 11:53
Ludogorets - Real Betis maçı saat kaçta? Ludogorets - Real Betis maçı saat kaçta? 11:50
TSYD'de Halit Kıvanç için tören düzenlendi TSYD'de Halit Kıvanç için tören düzenlendi 11:48