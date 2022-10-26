Wanda Nara’ya rest!

Wanda Nara ile Mauro İcardi arasındaki ilişki gün geçtikçe gerilmeye devam ediyor. Galatasaray'ın, Icardi'nin menajerliğini de yapan ve transferinde başrol oynayan Wanda Nara'ya 1 milyon euro menajerlik ücreti ödemesi gerekiyordu. İtalyan basınında yer alan habere göre; İcardi eşinin kendisini terk etmesinin ardından, yönetimden Wanda Nara'ya ödeme yapılmamasını istedi. İcardi'nin idarecilere; "Wanda Nara artık benim menajerim değil. Ona ödeme yapmayın" dediği iddia edildi. Haberde, Nara'ya verilen çekin bloke edildiği de yazıldı ancak Galatasaray Kulübü haberin doğru olmadığını açıkladı.



ÇIKIŞA GEÇTİ

Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan İcardi, 78 dakika sahada kalırken başarılı performansıyla dikkat çekti. Rakip kaleye gönderdiği 3 şutta da isabet yakalayan başarılı oyuncu bir kez gol sevinci yaşadı. Bir golü de VAR'a takılan Arjantinli golcü, Mertens'in attığı golde de harika bir asist yaptı.