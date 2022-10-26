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İngiltere’de sarı verildi

Alanya maçındaki puan kaybı Galatasaray'da infiale neden oldu... VAR kararları, verilmeyen goller ve özellikle Sacha Boey'un gördüğü direkt kırmızı kart tartışılmaya devam ediyor. Fransız sağ bekin gördüğü poziyon bir benzeri Premier Lig'de oynanan Nottingham Forest-Liverpool maçında yaşandı. Pozisyonun birebir benzemesi ve sadece sarı kart çıkması taraftarların tepkilerinin artmasına neden oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
İngiltere’de sarı verildi

Alanya maçındaki puan kaybı Galatasaray'da infiale neden oldu... VAR kararları, verilmeyen goller ve özellikle Sacha Boey'un gördüğü direkt kırmızı kart tartışılmaya devam ediyor. Fransız sağ bekin gördüğü poziyon bir benzeri Premier Lig'de oynanan Nottingham Forest-Liverpool maçında yaşandı. Pozisyonun birebir benzemesi ve sadece sarı kart çıkması taraftarların tepkilerinin artmasına neden oldu. Sacha Boey'un pozisyonu öncesi Dries Mertens'e yapılan hareketin ekranlara gelmemesi de eleştiri topladı.

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