Gündeme damga vuran sözler! "Galatasaray cinayetleri"

Hatayspor karşısındaki Beşiktaş, bütün sırları deşifre olmuş sıradan bir takımdı ve yenilmeyi hak etti.

Rakip alana yüksek toplardan başka üretim yoksa bir takım böyle tüketilir. Kendisine verilen kredinin son taksitini de ödeyemeyen Valerien İsmael'in bileti kesilirse hiç şaşırmam. Sezon başından beri sınıfta kalan birinin, o takımın başında kalmasının da bir anlamı yok çünkü.