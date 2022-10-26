Haberler Galatasaray Galatasaray'da dikkat çeken detay! Geçen sezona göre...

Galatasaray'da dikkat çeken detay! Geçen sezona göre...

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon öncesi Icardi, Mata, Torreira, Oliveira ve Seferovic gibi birçok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray beklentileri karşılayamadı. Son olarak sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılarda çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da dikkat çeken detay! Geçen sezona göre...

Galatasaray bu sezon ilk 10 maçta ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Galatasaray'da dikkat çeken detay! Geçen sezona göre...

Dünya yıldızlarını kadrosuna katan Aslan'dan beklenti daha iyi futbol ve dahi iyi sonuçlardı ancak beklenen gerçekleşmedi.

Galatasaray'da dikkat çeken detay! Geçen sezona göre...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray son olarak Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalırken son 3 lig maçından galibiyet çıkartamadı.

Galatasaray'da dikkat çeken detay! Geçen sezona göre...

10 maçta 5 galibiyet alan Cimbom, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 3 kez de berabere kaldı.

Galatasaray'da dikkat çeken detay! Geçen sezona göre...

18 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor...

Galatasaray'da dikkat çeken detay! Geçen sezona göre...

GEÇEN SEZONA GÖRE 1 PUAN FAZLA

Takvim'in haberine göre; Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Milot Rashica, Juan Mata, Dries Mertens, Haris Seferovic, Mauro Icardi, Yusuf Demir gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, geçen sezona göre sadece 1 puan fazla topladı.

Galatasaray'da dikkat çeken detay! Geçen sezona göre...

Geçen sezon Cicaldau, Taylan, Berkan ve Morutan gibi isimlerle mücadele eden Cimbom, ilk 10 haftada ise 17 puan topladı...

Galatasaray'da dikkat çeken detay! Geçen sezona göre...

FENERBAHÇE'NİN 17 GOL GERİSİNDE

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 12 gol buldu.

Galatasaray'da dikkat çeken detay! Geçen sezona göre...

Ezeli rakibi Fenerbahçe ise 11 haftası geride kalan Süper Lig'de 10 maçta 29 gol üretti.

Galatasaray'da dikkat çeken detay! Geçen sezona göre...

Aslan hücumdaki yıldızlarına rağmen üretken olamadı.

Galatasaray'da dikkat çeken detay! Geçen sezona göre...

1 GOL, 1 ASİSTİ VAR

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, 3 lig maçında forma giydi. 1 gol atarken 1 de asiste imza attı.

Galatasaray'da dikkat çeken detay! Geçen sezona göre...

Yıldız oyuncu sezon başında Fransız devi Paris Saint Germain'den kiralandı.

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