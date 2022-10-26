Galatasaray'da dikkat çeken detay! Geçen sezona göre...

Galatasaray bu sezon ilk 10 maçta ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Galatasaray bu sezon ilk 10 maçta ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Dünya yıldızlarını kadrosuna katan Aslan'dan beklenti daha iyi futbol ve dahi iyi sonuçlardı ancak beklenen gerçekleşmedi.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray son olarak Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalırken son 3 lig maçından galibiyet çıkartamadı.
10 maçta 5 galibiyet alan Cimbom, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 3 kez de berabere kaldı.
18 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor...
Geçen sezon Cicaldau, Taylan, Berkan ve Morutan gibi isimlerle mücadele eden Cimbom, ilk 10 haftada ise 17 puan topladı...
FENERBAHÇE'NİN 17 GOL GERİSİNDE
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 12 gol buldu.
Ezeli rakibi Fenerbahçe ise 11 haftası geride kalan Süper Lig'de 10 maçta 29 gol üretti.
Aslan hücumdaki yıldızlarına rağmen üretken olamadı.
1 GOL, 1 ASİSTİ VAR
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, 3 lig maçında forma giydi. 1 gol atarken 1 de asiste imza attı.
Yıldız oyuncu sezon başında Fransız devi Paris Saint Germain'den kiralandı.