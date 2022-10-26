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Galatasaray U19 - Rukh Lviv U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Gençlik Ligi

UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan devam ediyor. 2. haftada temsilcimiz Galatasaray, Rukh Lviv ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray U19 - Rukh Lviv U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 10:51 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 11:10
Galatasaray U19 - Rukh Lviv U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Gençlik Ligi

UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan 2. haftada devam ediyor. Galatasaray U19 ekibi, Rukh Lviv ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray U19 - Rukh Lviv U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray U19 - Rukh Lviv U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

GALATASARAY U19 - RUKH LVİV U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray U19 - Rukh Lviv U19 maçı 26 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te oynanacak. Karşılaşma GS TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Rukh Lviv son 18 deplasman maçında hiç kaybetmedi. Ukraynalı takım son 22 maçta mağlubiyet görmezken temsilcimiz Galatasaray ise son 5 maçta yenilmedi.

GALATASARAY U19 MUHTEMEL 11

Karşılaşma öncesi henüz ilk 11'de kimlerin oynayacağı netleşmezken, sarı kırmızılı ekibin kafilesinde yer alan isimler şu şekilde;

Jankat Yılmaz, Yılmaz Aktaş, Atakan Ordu, Altay Recep Çobaner, Ali Yeşilyurt, Arda Deniz Yavaş, Berat Efe Pehlivan, Umut Erdem, Berkan Aksoy, Ali Turap Bülbül, Koraycan Akbaş, Hamza Efe Akman, Cemal Kaya, Pape Youssou Niang, Kerem Şenyüz, Eren Büyükkaya, Emirhan Kayar, Yusuf Deniz Şaş, Caner Doğan, Yusuf Emre Narin, Beknaz Almazbekov, Caner Türksoy, Yasin Çekirge, Ali Yiğit Karaca, İnanç Gürbüz, Zeki Saki, Baran Demiroğlu.

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