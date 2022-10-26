GALATASARAY HABERLERİ | Nantes kararını verdi! Cimbom'a Mostafa Mohamed piyangosu!

Spor Toto Süper Lig'in ilk 11. haftasında 18 puan toplayan Aslan, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla şampiyonluk hedefliyor.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 11. haftasında 18 puan toplayan Aslan, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla şampiyonluk hedefliyor.
Yaz aylarında birçok oyuncusunu da kiralık olarak gönderen sarı-kırmızılı ekip, bu isimleri yakından takip ediyor.
Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Mostafa Mohamed, Luyindama ve Taylan Antalyalı gibi birçok oyuncu kiralık olarak takımdan ayrıldı.
MOSTAFA MOHAMED BEĞENİ TOPLADI
Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yapılan gençlik aşısının ilk meyvelerinden birisi olan Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımda kısa süredeki performansıyla beğeni toplamıştı.
2021 Şubat ayında geldiği Galatasaray'da, özellikle Fenerbahçe'ye attığı golle taraftarın sevgisini kazanan Mısırlı golcü, daha sonra büyük bir düşüş yaşadı.
Bu yaz ise sarı-kırmızılı ekipte yönetim ve teknik heyetin değişmesiyle birlikte Mostafa Mohamed'in kiralanmasına karar verildi.
Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Aslan, Mostafa Mohamed'in kiralanmasını uygun gördü.
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyunculardan Mostafa Mohamed sezon başında Fransa'nın Nantes takımına satın alma opsiyonuyla gönderildi.
Mısırlı forvet kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Nantes ile toplamda 17 maça çıkan Mostafa Mohamed, 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.
TEMELLİ AYRILABİLİR
Galatasaray'da Okan Buruk'un talimatı doğrultusunda ayrılan ve Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed takımdan temelli olarak ayrılabilir.
Fransa'da gollerine devam eden ve her hafta performansı yükselen Mısırlı oyuncu için yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sabah'ın haberine göre 24 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi için Nantes yetkilileri harekete geçti.
Sezon sonunu beklemeden devre arasında girişim yapıp Galatasaray ile el sıkışmayı düşünen Fransızlar her an transferi bitirebilir.
Galatasaray bu durumda 5 milyon 750 bin euro kazanacak.
Bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Mostafa Mohamed, taraftarlar tarafından da beğenilmişti.