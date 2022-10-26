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GALATASARAY HABERLERİ | Nantes kararını verdi! Cimbom'a Mostafa Mohamed piyangosu!

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği Mostafa Mohamed'de flaş bir gelişme yaşandı. Nantes'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı genç golcünün bonservisini alabileceği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 14:08 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 14:08
GALATASARAY HABERLERİ | Nantes kararını verdi! Cimbom'a Mostafa Mohamed piyangosu!

MOSTAFA MOHAMED BEĞENİ TOPLADI

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yapılan gençlik aşısının ilk meyvelerinden birisi olan Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımda kısa süredeki performansıyla beğeni toplamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Nantes kararını verdi! Cimbom'a Mostafa Mohamed piyangosu!

2021 Şubat ayında geldiği Galatasaray'da, özellikle Fenerbahçe'ye attığı golle taraftarın sevgisini kazanan Mısırlı golcü, daha sonra büyük bir düşüş yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Nantes kararını verdi! Cimbom'a Mostafa Mohamed piyangosu!

Bu yaz ise sarı-kırmızılı ekipte yönetim ve teknik heyetin değişmesiyle birlikte Mostafa Mohamed'in kiralanmasına karar verildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Nantes kararını verdi! Cimbom'a Mostafa Mohamed piyangosu!

Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Aslan, Mostafa Mohamed'in kiralanmasını uygun gördü.

GALATASARAY HABERLERİ | Nantes kararını verdi! Cimbom'a Mostafa Mohamed piyangosu!

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyunculardan Mostafa Mohamed sezon başında Fransa'nın Nantes takımına satın alma opsiyonuyla gönderildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Nantes kararını verdi! Cimbom'a Mostafa Mohamed piyangosu!

Mısırlı forvet kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Nantes ile toplamda 17 maça çıkan Mostafa Mohamed, 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ | Nantes kararını verdi! Cimbom'a Mostafa Mohamed piyangosu!

TEMELLİ AYRILABİLİR

Galatasaray'da Okan Buruk'un talimatı doğrultusunda ayrılan ve Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed takımdan temelli olarak ayrılabilir.

GALATASARAY HABERLERİ | Nantes kararını verdi! Cimbom'a Mostafa Mohamed piyangosu!

Fransa'da gollerine devam eden ve her hafta performansı yükselen Mısırlı oyuncu için yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Nantes kararını verdi! Cimbom'a Mostafa Mohamed piyangosu!

Sabah'ın haberine göre 24 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi için Nantes yetkilileri harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ | Nantes kararını verdi! Cimbom'a Mostafa Mohamed piyangosu!

Sezon sonunu beklemeden devre arasında girişim yapıp Galatasaray ile el sıkışmayı düşünen Fransızlar her an transferi bitirebilir.

GALATASARAY HABERLERİ | Nantes kararını verdi! Cimbom'a Mostafa Mohamed piyangosu!

Galatasaray bu durumda 5 milyon 750 bin euro kazanacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Nantes kararını verdi! Cimbom'a Mostafa Mohamed piyangosu!

Bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Mostafa Mohamed, taraftarlar tarafından da beğenilmişti.

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