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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk işbaşında. İdmanda futbolcularla özel bir görüşme yapan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, “Gerekirse hakemleri de yeneceğiz ve şampiyonluğa ulaşacağız” dedi. Alkışla karşılık veren futbolcular da Karagümrük maçında galibiyet sözü verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"

Bu sezon 'şampiyonluk' parolasıyla yola çıkan ve kadrosunu birbirinden yıldız isimlerle donatan Galatasaray, duraklama dönemine girdi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 16 puan toplayan, zirve ortağı olan sarı-kırmızılı takım, 3 haftadır galibiyete hasret kaldı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"

Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan, Kayserispor'a 2-1 yenilen Aslan, son olarak sahasında Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçta hakem Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararları sonrasında 2-2'ye razı oldu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"

Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sıraya gerileyen sarı-kırmızılı takım şimdi çıkış yolu arıyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"

Sarı-kırmızılı takım, üst üste 3 hafta boyunca birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"

"MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Cuma akşamı Fatih Karagümrük'e konuk olacak olan Aslan, iç sahada Beşiktaş, dış sahada ise Başakşehir'le oynayacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"

Zorlu karşılaşmalar öncesinde oyuncularının hakem tartışmalarına takılıp kalmasını istemeyen teknik direktör Okan Buruk dünkü çalışma öncesinde takıma yönelik bir konuşma yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"

Bu sezon ciddi şekilde sahada haklarının yenildiğini ifade eden genç teknik adam, "Ancak biz Galatasaraylıyız ve sonuna kadar mücadeleyi bırakmayız.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"

Gerekirse hakemleri de yeneceği ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"

Bu konuşma alkışlarla karşılık bulurken oyuncular da Karagümrük karşısında galibiyet sözü verdi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"

FAUL YOK KART ÇOK
Galatasaray camiası hakemleri tartışmaya devam ederken ortaya çıkan istatistikler de sarı-kırmızılı takımı destekler nitelikte...

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon en az faul yapan 4. takım olmasına rağmen en çok sarı kart yiyen dördüncü ve en çok kırmızı kart gören takım oldu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"

Ayrıca Galatasaray aleyhine en çok penaltı verilen takım konumunda...

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"

Avrupa'nın 5 büyük Ligi ve Süper Lig'de VAR'a çağrılmayan tek takım yine Galatasaray...

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"

Ortaya çıkan bu durumun ardından sarı-kırmızılı yönetim ve taraftarların TFF ile MHK'ya yönelik eleştirileri tavan yaptı.

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