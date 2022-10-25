Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'a gelmeden önce formasını giydiği Konyaspor'da 116 maça çıkmıştı. 27 defa sarı kartla cezalandırılırken hiç kırmızı görmemişti. Sarıkırmızılı kulübe transferinden sonra ise işler değişti. Tecrübeli stoper 8 maçta 2. defa oyundan atılmış oldu. Maç sonunda "Neden hep bana, futboldan soğuttunuz" diyerek söylenerek Nef Stadı'nı terk etti.
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'a gelmeden önce formasını giydiği Konyaspor'da 116 maça çıkmıştı. 27 defa sarı kartla cezalandırılırken hiç kırmızı görmemişti. Sarıkırmızılı kulübe transferinden sonra ise işler değişti. Tecrübeli stoper 8 maçta 2. defa oyundan atılmış oldu. Maç sonunda "Neden hep bana, futboldan soğuttunuz" diyerek söylenerek Nef Stadı'nı terk etti.