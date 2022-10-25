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Neden hep bana!

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'a gelmeden önce formasını giydiği Konyaspor'da 116 maça çıkmıştı. 27 defa sarı kartla cezalandırılırken hiç kırmızı görmemişti. Sarıkırmızılı kulübe transferinden sonra ise işler değişti. Tecrübeli stoper 8 maçta 2. defa oyundan atılmış oldu. Maç sonunda "Neden hep bana, futboldan soğuttunuz" diyerek söylenerek Nef Stadı'nı terk etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Neden hep bana!
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'a gelmeden önce formasını giydiği Konyaspor'da 116 maça çıkmıştı. 27 defa sarı kartla cezalandırılırken hiç kırmızı görmemişti. Sarıkırmızılı kulübe transferinden sonra ise işler değişti. Tecrübeli stoper 8 maçta 2. defa oyundan atılmış oldu. Maç sonunda "Neden hep bana, futboldan soğuttunuz" diyerek söylenerek Nef Stadı'nı terk etti.
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