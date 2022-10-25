MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

VAR KARIŞAMAZ

Galatasaraylı Boey'in atıldığı pozisyon kafaları karıştırdı ve yorumcular farklı değerlendirmeler yaparken, 'Video Asistan Hakem'in (VAR) kırmızı karta karışma yetkisi olmadığı bildirildi. VAR protokolüne göre Riva'daki görevli isimler, hakemlerin benzer uygulamalarında inisiyatifi sahadaki hakeme bırakmak zorunda... "VAR niye hakemi uyarmadı?" şeklindeki eleştiriler TFF hakem eğitmeni Hugg Dallas tarafından da yanlış bulundu. Dallas'ın kırmızı kartla ilgili olarak, "VAR bu karara karışamaz" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi.