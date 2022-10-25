Haberler Galatasaray MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrıldı. Hakem Ali Palabıyık oldukça tartışılırken MHK flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 11:02 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 11:13
MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı mücadelede hakem Ali Palabıyık'ın kararları sarı-kırmızılı camianının hedefi haline geldi.

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MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

Ali Palabıyık'ın kararları sonrası Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

Okan Buruk'un eşinin "hırsız" şeklinde paylaşım yaptığı Ali Palabıyık'la ilgili MHK kararını verdi. Merkez Hakem Kurulu'nun Ali Palabıyık kararının ayrıntılarına Milliyet ulaştı.

MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

Heyecan dolu karşılaşmanın 31'inci dakikasında Alanyaspor'un yarı alanından havalandırılan topa Daniel Candeias hareketlenmek istedi.

MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

Fernando Muslera'nın kalesini terk ettiği pozisyonda Sacha Boey rakibini topsuz alanda durdurmaya çalıştı. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Sacha Boey'a doğrudan kırmızı kartını gösterdi. Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera düdük sonrası duran topu tribünlere vurdu. Fernando Muslera daha sonra hakemin bu kararına tepki gösterdi.

MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

Uruguaylı file bekçisi yoğun itirazlarına devam edince Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Fernando Muslera'yı diğer takım arkadaşları kalesine doğru gönderdi.

MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

Galatasaray resmi Twitter hesabı bu kart sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Sacha Boey, orta sahada rakibini tuttuğu gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı!" ifadeleri kullanıldı.

MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

VAR KARIŞAMAZ

Galatasaraylı Boey'in atıldığı pozisyon kafaları karıştırdı ve yorumcular farklı değerlendirmeler yaparken, 'Video Asistan Hakem'in (VAR) kırmızı karta karışma yetkisi olmadığı bildirildi. VAR protokolüne göre Riva'daki görevli isimler, hakemlerin benzer uygulamalarında inisiyatifi sahadaki hakeme bırakmak zorunda... "VAR niye hakemi uyarmadı?" şeklindeki eleştiriler TFF hakem eğitmeni Hugg Dallas tarafından da yanlış bulundu. Dallas'ın kırmızı kartla ilgili olarak, "VAR bu karara karışamaz" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi.

MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

Avrupa'da yönettiği maçlarla UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'nin beğenisini kazanan Ali Palabıyık, Süper Lig'de iki sezondur tatmin edici performans sergileyemiyor. Bu yıl Avrupa arenasında 6 maçta düdük çalan ve son olarak 13 Ekim'deki PSV- FC Zürih müsabakasında görev yapan deneyimli hakem, Türkiye'de ise bu sezon beş maça çıktı.

MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

Sarı- kırmızılı kulüp tarafından "kara listeye" alınan Palabıyık, geçen sezon Çaykur Rizespor- Galatasaray müsabakasını gereğinden fazla oynattığı ve uzatmanın 10. dakikasında Morutan'ın attığı golle kazandığı için Karadeniz ekibi tarafından da "istenmeyen hakem" ilan edilmiş ve uzun süre maç alamamıştı.

MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

Palabıyık, bu sezonun 4. haftasında golsüz sonuçlanan Trabzonspor- Galatasaray maçındaki yönetimi nedeniyle iki takımdan da övgü almıştı. FIFA kokartlı hakemin, Alanyaspor karşılaşmasından sonra eleştirilere maruz kalması ve atamanın manidar bulunması, MHK cephesinde karşılık görmedi.

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