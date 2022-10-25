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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten birliğe çağrı!

Alanya maçı sonrası, “Artık bıçak kemiğe dayandı” diyen Başkan Dursun Özbek, TFF’nin VAR toplantısına katılmama kararı aldı. Özbek dün de Kulüpler Birliği’ni toplantıya davet etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten birliğe çağrı!

Bu sezon hakem kararları nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan ve sorunların çözülmesi için bekleyen Galatasaray karşı atağa geçti. Alanyaspor maçında 2 golü VAR kararıyla geçerli sayılmayan sarı-kırmızılı kulüp üstüne Sacha Boey ile Abdülkadir'e gösterilen tartışmalı iki kırmızı kartın şokunu yaşadı. Sarıkırmızılı ekip 2-0 öne geçtiği ve farklı kazanacağı bir maçtan 1 puanla ayrılabilirken bu durum tepkileri de beraberinde getirdi. Başkan Dursun Özbek 2-2 biten maç sonrası, "Sayın Büyükekşi, önümüzde daha uzun bir maraton var. Lütfen sözlerinizin arkasında durun ve bunların temizlenmesi için elinizden geleni yapın. Artık bıçak kemiğe dayandı, buradan öteye köy yok" açıklaması yaptı.

NE DİYECEKLER?

"Bize VAR'ı anlatacaklarmış. VAR'ın nesini anlatacaksınız? VAR sahnede var mıydı? Salı günkü (bugün) toplantıya gelmiyorum. Sizin VAR'ınıza inanmıyorum. VAR, G.Saray'ın golünü iptal etmek için var" ifadesini kullanmıştı. TFF'nin VAR toplantısına katılmama kararı alan Özbek, dün de Kulüpler Birliği Vakfı'nı olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı. Galatasaray'ın Kulüpler Birliği toplantısında bir kez daha hakemlerin durumunu masaya yatıracağı ve toplu halde aksiyon alınması için çağrı yapacağı kaydedildi. Kulüplerin bu çağrıya ne yanıt vereceği merak edilirken Galatasaray'ın olumsuz yanıt gelmesi halinde farklı yolları denemeye hazırlandığı gelen haberler arasında...

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