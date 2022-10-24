Haberler Galatasaray Mertens hesabı açtı

Mertens hesabı açtı

Galatasaray’ın tecrübeli ismi bu sezon ilk defa tabelaya etki etti İcardi’nin asistini gole çevirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Mertens hesabı açtı

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Dries Mertens, Alanyaspor mücadelesine etkili başladı. Belçikalı yıldız, Akdeniz ekibinin ağlarını sarstı ancak top kale çizgisini geçmeden önce Mauro İcardi'ye çarptığı için ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 35 yaşındaki oyuncu ardından savunma arkasına akıl dolu bir koşu attı. Mauro İcardi'nin mükemmel ayak dışı pasını alır almaz vurdu. Meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Mertens böylece sarıkırmızılı formayla ilk golünü kaydetmiş oldu. İyi bir futbol oynarken Galatasaray 10 kişi kaldığı için ikinci yarıya çıkamadı. Teknik direktör Okan Buruk, onu kenara çekerek yerine Leo Dubois'yı sahaya sürdü.


AKIL DOLU BİR ASİST
Sergio Oliveira bu sezon ikinci asistini Alanyaspor karşılaşmasında yaptı. Portekizli yıldız, Akdeniz ekibinin çıkarken kaptırdığı topu kafayla direkt Mauro İcardi'ye aktardı. Arjantinli futbolcu da kolay bir şekilde ağları buldu. Bu Oliveira'nın 2. asisti oldu. 1 de golü bulunuyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Satrada o hakeme çiçek verdi"
Dünyaca ünlü saat markasının sınırlı sayıda üretilen binlerce TL’lik ürünleri için ünlüler akın etti
F.Bahçe kımıldatmadı! Son 6 maçın 5'inde...
Jesus'tan sihirli dokunuş! 16 puan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dursun Özbek TFF'yi bombaladı! "Vicdanınız hiç mi sızlamadı"
Erden Timur: Herkes için adalet istiyoruz
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
TV8,5 CANLI İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Verstappen kazandı Red Bull şampiyon oldu! Verstappen kazandı Red Bull şampiyon oldu! 01:19
Verstappen kazandı Red Bull şampiyon oldu! Verstappen kazandı Red Bull şampiyon oldu! 01:18
Abdülkerim'in kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Abdülkerim'in kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 01:14
Abdülkerim'in kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Abdülkerim'in kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 01:13
Barcelona evinde rahat kazandı! Barcelona evinde rahat kazandı! 00:58
Barcelona evinde rahat kazandı! Barcelona evinde rahat kazandı! 00:57
Daha Eski
Kartal Dele Alli için beklemeye geçti! Kartal Dele Alli için beklemeye geçti! 00:53
Erden Timur'dan F.Bahçe sözleri! "El vardı" Erden Timur'dan F.Bahçe sözleri! "El vardı" 00:40
Dursun Özbek TFF'yi bombaladı! "Vicdanınız hiç mi sızlamadı" Dursun Özbek TFF'yi bombaladı! "Vicdanınız hiç mi sızlamadı" 00:40
Erden Timur: Herkes için adalet istiyoruz Erden Timur: Herkes için adalet istiyoruz 00:40
Toroğlu Boey'in kırmızı kartını IFAB kurallarına göre değerlendirdi! Toroğlu Boey'in kırmızı kartını IFAB kurallarına göre değerlendirdi! 00:39
Erman Toroğlu kırmızı kartları yorumladı! "Derbide..." Erman Toroğlu kırmızı kartları yorumladı! "Derbide..." 00:38