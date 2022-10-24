Mertens hesabı açtı

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Dries Mertens, Alanyaspor mücadelesine etkili başladı. Belçikalı yıldız, Akdeniz ekibinin ağlarını sarstı ancak top kale çizgisini geçmeden önce Mauro İcardi'ye çarptığı için ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 35 yaşındaki oyuncu ardından savunma arkasına akıl dolu bir koşu attı. Mauro İcardi'nin mükemmel ayak dışı pasını alır almaz vurdu. Meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Mertens böylece sarıkırmızılı formayla ilk golünü kaydetmiş oldu. İyi bir futbol oynarken Galatasaray 10 kişi kaldığı için ikinci yarıya çıkamadı. Teknik direktör Okan Buruk, onu kenara çekerek yerine Leo Dubois'yı sahaya sürdü.



AKIL DOLU BİR ASİST

Sergio Oliveira bu sezon ikinci asistini Alanyaspor karşılaşmasında yaptı. Portekizli yıldız, Akdeniz ekibinin çıkarken kaptırdığı topu kafayla direkt Mauro İcardi'ye aktardı. Arjantinli futbolcu da kolay bir şekilde ağları buldu. Bu Oliveira'nın 2. asisti oldu. 1 de golü bulunuyor.