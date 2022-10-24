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Icardi sahnede

Mauro Icardi bu kez üstün yetenekleri ile sahadaydı. Arjantinli yıldız, parçalı ile ilk golünü attı. Sağ ayağının dışıyla Mertens'e şık bir asist yaptı. Bir golü de sayılmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Icardi sahnede

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü attı. Düne kadar daha çok Wanda Nara ile yaşadığı fırtınalı aşkla gündemde olan Arjantinli yıldız bu kez üstün yetenekleri ile sahadaydı... Tecrübeli oyuncu 11. dakikada sağ ayağının dışıyla savunma arkasına müthiş bir pas çıkardı, Dries Mertens'e golü atmak kaldı. 22'de kendisi sahneye çıktı. Oliveira'nın pasında kale sahası önünde kontrol ettiği meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturup, siftahı yaptı.


HAKEMİN KARARI YANLIŞTI
Icardi, 24. dakikada kaleci Runar Runarson'un üzerinden topu aşırtarak bir kez daha fileleri sarstı. Ancak VAR incelemesi sonunda pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi... Golleri ve asistinin yanı sıra mücadelesi ve savunmaya yardımlarıyla da tam not alan Mauro Icardi, 78. dakikada yerini Seferovic'e bıraktı... Icardi, "Kırmızı karta kadar iyi oynuyorduk. Bence yanlış bir karardı. Hakemler niye bize karşı sürekli hata yapıyorlar, anlamıyoruz" dedi.


KEREM SAĞ BEKTE
Aslan'da Sacha Boey atılınca teknik direktör Okan Buruk farklı bir formasyona gitti. Sol kanatta oynayan Kerem Aktüroğlu takımı 10 kişi kalınca sağ beke geçti. Genç çalıştırıcı, ikinci devrede Dries Mertens'i çıkararak Leo Dubois'yı sağ beke aldı. Kerem Aktürkoğlu da alışık olduğu sol kanada geri döndü.


MÜTHİŞ MAÇ ÇIKARDI
Alanyaspor kalecisi Runar Runarson Galatasaray deplasmanında harika bir performans sergiledi. İzlandalı kaleci karşılaşma boyunca 10 kurtarış yaptı. Özellikle 90+3'te karşı karşıya pozisyonda Emin Bayram'ın vuruşunda yaptığı kurtarışla takımına 1 puanı kazandırdı. Maç sonu Francesco Farioli onu tebrik etti.

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