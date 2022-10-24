Galatasaray'dan muhteşem koreografi

Galatasaray taraftarları, Alanyaspor karşılaşması öncesinde özel bir koreografi ortaya koydu. NEF Stadı'nı dolduran yaklaşık 45 bin sarı-kırmızılı taraftarın, mücadele öncesinde gerçekleştirdiği üç boyutlu koreografide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı teması ele alındı. Harika görsellik oluşturan koreografi, kuzey tribününde taraftarların elindeki kartonlarla oluşturulan siyah zemin üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözüyle başladı.



'CUMHURİYETİ BİZ BÖYLE KAZANDIK'

Ardından G.Saraylı futbolseverler, aynı tribünde kartonlarla Türkiye haritası ve ortasında Türk bayrağına, doğu tribününde ise Cimbom'un Cumhuriyet'in 100. yılı logosuna yer verdi. Muazzam koreografinin ikinci bölümünde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki görseli, Galatasaray Lisesi'nin kapısında önünde yer alan asker öğrencilerin görseli ve 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' pankartını tutan halkın görseli 3 boyutlu şekilde açıldı. Güney tribününde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri açıldı.



BURUK'TAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk, Süper Lig'de son yapılan Kayseri maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Kayseri mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Midtsjö, Yunus ve Mata'yı yedeğe çekti. Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Kerem Aktürkoğlu, Oliveira ve Rashica'yı sahaya sürdü.