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Galatasaray'dan muhteşem koreografi

NEF Stadı’nı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, 4 tribünde de 3 boyutlu olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasını kullanıp, muazzam bir görsel şov gerçekleştirdi. Koreografi; Atatürk’ün “Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” sözüyle başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray'dan muhteşem koreografi

Galatasaray taraftarları, Alanyaspor karşılaşması öncesinde özel bir koreografi ortaya koydu. NEF Stadı'nı dolduran yaklaşık 45 bin sarı-kırmızılı taraftarın, mücadele öncesinde gerçekleştirdiği üç boyutlu koreografide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı teması ele alındı. Harika görsellik oluşturan koreografi, kuzey tribününde taraftarların elindeki kartonlarla oluşturulan siyah zemin üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözüyle başladı.

'CUMHURİYETİ BİZ BÖYLE KAZANDIK'
Ardından G.Saraylı futbolseverler, aynı tribünde kartonlarla Türkiye haritası ve ortasında Türk bayrağına, doğu tribününde ise Cimbom'un Cumhuriyet'in 100. yılı logosuna yer verdi. Muazzam koreografinin ikinci bölümünde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki görseli, Galatasaray Lisesi'nin kapısında önünde yer alan asker öğrencilerin görseli ve 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' pankartını tutan halkın görseli 3 boyutlu şekilde açıldı. Güney tribününde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri açıldı.

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