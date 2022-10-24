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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray formasıyla yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası transfer dönemi için Atletico Madrid'le anlaştığı iddia edilmişti. Oyuncunun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:43
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı

Yıldız ismin İspanyol ekibi Atletico Madrid'le anlaştığına yönelik çeşitli iddialar da gündeme gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı

Oyuncunun menajeri Erkut Söğüt, Ajansspor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı

Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası için Atletico Madrid'le anlaştığı yönündeki iddiaları yanıtlayan Erkut Söğüt, şunları dile getirdi:

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı

Bu dedikodular çıkıyor. Ama gerçek değil. Öyle bir şey yok. Olsa bile kulüpler kendileri açıklama yaparlar.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı

Zaten şu anda Kerem'in bir başka takımla anlaşması hukuki olarak mümkün değil. Birçok kulüp Kerem'i izliyor. Milli Takım'da da oynuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı

Atletico veya bir başka kulüp şeklinde isim veremem; ama Galatasaray ve Türk Milli Takımı'nda oynayan bir futbolcuyu pek çok kulüp izler.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı

Kerem'in performansıyla ilgili negatif yorumlar da pozitif yorumlar da olabilir. Bu her futbolcu için geçerlidir.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray tarafından sözleşmesinin uzatılmasına dair, yazılı bir görüşme talebi almadık.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı

Bu işler resmi olunca konuşulur. Şu anda kadar bize Galatasaray'dan bu yönde bir çağrı gelmedi. Bir şey konuşulmadı. Biz şu anda beklemedeyiz.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gölcükspor altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı

Sırasıyla Hisareyn, Başakşehir, Bodrumspor, Karacabey Belediye ve 24 Erzincanspor formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı

2020'de 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı

Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Kerem Aktürkoğlu'nun boyu 1.73 cm...

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...

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