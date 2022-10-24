GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu!

Galatasaray'ın 10 kişi kaldıktan sonra oyundan bu kadar düşmesi ve topa sadece yüzde 24 sahip olması da kabul edilebilir değil ama Alanya, 3-0 geriye düştüğü Beşiktaş maçı gibi dün de beraberliği 0-2'den buldu.