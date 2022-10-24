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GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Alanyaspor'la, maçta 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de bu mücadeleyi ve hakem kararlarını değerlendirirken teknik direktör Okan Buruk'la ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 08:04
GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu!

BÜLENT TİMURLENK - SAHNEDE PALABIYIK

Boey değil Ali Palabıyık Galatasaray'ı 10 kişi bıraktığında sarı-kırmızılı takım 9 hücum geliştirmiş, 2 gol bulmuş, iki golü de ofsayta takılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu!

Alanya için Beşiktaş ve F.Bahçe sınavlarından farklı bir senaryo değildi bu.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu!

Farioli'nin obsesyonu Alanya'yı sürekli yakıyor ama İtalyan hoca için kaybedecek fazla bir şey yok erken başlayan kariyerinde.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu!

Rashica'nın sağ kanatta verimi, Icardi'nin bildik futbol aklının yanında istekli oyunu tabelayı erken açtı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu!

Ardından Farioli'nin oyununu bozan, Galatasaray'ın farkı ikiye çıkardığı gol.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu!

Maç büyük farka gidiyordu. Ali Palabıyık çıktı sahneye, kırmızı kart çıkardığı pozisyona 'son adam' tarifi getirmesi, futbolu bilmediğinden ya da bu stada gelirken sırtının sıvazlanmasından dolayı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu!

Muslera topa yakın, Boey de topla oynayan adamdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu!

Okan Buruk, Kerem'i sağ beke çekip üç değişiklik slotundan birini kullanmak istemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu!

İkinci yarı Alanya'nın topa hakim olacağı kolay tahmindi ama bu kadar değildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu!

İlk yarıda bir hücumu olan deplasman ekibi, ikinci 45'te 14 hücumla rakibini bunalttı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu!

Galatasaray'ın 10 kişi kaldıktan sonra oyundan bu kadar düşmesi ve topa sadece yüzde 24 sahip olması da kabul edilebilir değil ama Alanya, 3-0 geriye düştüğü Beşiktaş maçı gibi dün de beraberliği 0-2'den buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu!

Farioli'nin bir B planı olmayabilir ama Türk hakemlerini iyi tanımış.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu!

İki sarı kartlı oyuncusunu devrede oyundan alıp Ali Palabıyık'ın yapabileceği eyyamın önüne geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu!

Okan Buruk, hakemden şikâyet etsin, haklıdır ama "10 kişi kalan takımının oyununu da açıklamalı" diyenler de haklı...

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