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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi Alanyaspor maçı sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Icardi, "Hakemler neden sürekli Galatasaray'a karşı hata yapıyor anlamıyorum" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 22:30
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi Alanyaspor maçı sonrası konuştu
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların golcü oyuncusu Mauro Icardi karşılaşma sonrası maçın hakemine tepki gösterdi. Icardi, "Çok iyi başladık ve hocamızın istediği gibi oynuyorduk. Hakem hatasından dolayı oyunun kontrolü elimizden çıktı. 10 kişiyle 60 dakikayı çıkarmak kolay değil. Hakemler neden sürekli Galatasaray'a karşı hata yapıyor anlamıyorum. Antrenmanlarda elimden geleni yapıyorum. İyi bir takım oyuncusu olmaya çalışıyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.
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