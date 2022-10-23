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Galatasaray yönetiminde radikal karar! Dursun Özbek...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek, yönetimde önemli bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Dursun Özbek, Futbol A.Ş. konusunda radikal bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 16:45
Galatasaray yönetiminde radikal karar! Dursun Özbek...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün lokomotif branşı olan futbolun yönetildiği Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nda tarihi bir değişiklik yapma kararı aldı...

Galatasaray yönetiminde radikal karar! Dursun Özbek...

Özbek, halen 4 asil ve 3 bağımsız üyeden oluşan yönetim kurulundaki üye sayısını 7'den 12'ye çıkarma kararı aldı.

Galatasaray yönetiminde radikal karar! Dursun Özbek...

Hürriyet'in haberine göre, bu artış sayesinde Galatasaray Sportif A.Ş.'nin daha güçlü bir yapıya bürünmesi hedefleniyor.

Galatasaray yönetiminde radikal karar! Dursun Özbek...

BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM REDDEDİLMİŞTİ
Sarı kırmızılı kulübe üye olan birçok sanayici ve işadamı, Galatasaray Sportif A.Ş'de aktif olarak görev almak istemelerine rağmen, tüzük gereği yönetim kurulu 7 kişiyle sınırlı tutulduğu için amacına ulaşamamıştı.

Galatasaray yönetiminde radikal karar! Dursun Özbek...

Tüzükte yapılacak değişiklikle yönetim kurulu üye sayısının 7'den 12'ye çıkarılmasıyla birlikte 5 güçlü isim daha Sportif A.Ş.'ye katılmış olacak.

Galatasaray yönetiminde radikal karar! Dursun Özbek...

İmza yetkisi ise yine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, kulüp 2. başkanı Metin Öztürk ve başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu'nda olacak.

Galatasaray yönetiminde radikal karar! Dursun Özbek...

Sportif A.Ş.'nin mevcut yönetim kurulunda halen bu isimlerin yanı sıra Nihat Kırmızı, Murat Tacir ve Ural Aküzüm yer alıyor.

Galatasaray yönetiminde radikal karar! Dursun Özbek...

İŞTE GALATASARAY YÖNETİM KURULU
DURSUN ÖZBEK
METİN ÖZTÜRK

Galatasaray yönetiminde radikal karar! Dursun Özbek...

NİYAZİ YELKENOĞLU
AHMET CEMAL ÖZGÖRKEY

Galatasaray yönetiminde radikal karar! Dursun Özbek...

ERAY YAZGAN
LEVENT YAZ

Galatasaray yönetiminde radikal karar! Dursun Özbek...

RIZA TECFİK MOROVA
BORA İSMAİL BAHÇETEPE

Galatasaray yönetiminde radikal karar! Dursun Özbek...

MEHMET İSMAİL SARIKAYA
MEHMET SARUHAN CİBARA

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