Galatasaray yönetiminde radikal karar! Dursun Özbek...

BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM REDDEDİLMİŞTİ

Sarı kırmızılı kulübe üye olan birçok sanayici ve işadamı, Galatasaray Sportif A.Ş'de aktif olarak görev almak istemelerine rağmen, tüzük gereği yönetim kurulu 7 kişiyle sınırlı tutulduğu için amacına ulaşamamıştı.