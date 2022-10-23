Galatasaray yönetiminde radikal karar! Dursun Özbek...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün lokomotif branşı olan futbolun yönetildiği Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nda tarihi bir değişiklik yapma kararı aldı...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün lokomotif branşı olan futbolun yönetildiği Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nda tarihi bir değişiklik yapma kararı aldı...
Özbek, halen 4 asil ve 3 bağımsız üyeden oluşan yönetim kurulundaki üye sayısını 7'den 12'ye çıkarma kararı aldı.
Hürriyet'in haberine göre, bu artış sayesinde Galatasaray Sportif A.Ş.'nin daha güçlü bir yapıya bürünmesi hedefleniyor.
BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM REDDEDİLMİŞTİ
Sarı kırmızılı kulübe üye olan birçok sanayici ve işadamı, Galatasaray Sportif A.Ş'de aktif olarak görev almak istemelerine rağmen, tüzük gereği yönetim kurulu 7 kişiyle sınırlı tutulduğu için amacına ulaşamamıştı.
Tüzükte yapılacak değişiklikle yönetim kurulu üye sayısının 7'den 12'ye çıkarılmasıyla birlikte 5 güçlü isim daha Sportif A.Ş.'ye katılmış olacak.
İmza yetkisi ise yine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, kulüp 2. başkanı Metin Öztürk ve başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu'nda olacak.
Sportif A.Ş.'nin mevcut yönetim kurulunda halen bu isimlerin yanı sıra Nihat Kırmızı, Murat Tacir ve Ural Aküzüm yer alıyor.
İŞTE GALATASARAY YÖNETİM KURULU
DURSUN ÖZBEK
METİN ÖZTÜRK
NİYAZİ YELKENOĞLU
AHMET CEMAL ÖZGÖRKEY
ERAY YAZGAN
LEVENT YAZ
RIZA TECFİK MOROVA
BORA İSMAİL BAHÇETEPE
MEHMET İSMAİL SARIKAYA
MEHMET SARUHAN CİBARA
DİKRAN GÜLMEZGİL
CEN NATAN
EMİR ARAL
CANSU AK YILMAZ
TANUR LARA YILMAZ
CEM SOYLU
MURAT DEVELİOĞLU