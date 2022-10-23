Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Galatasaray kadrosu her maçtan sonra ve öncesinde tartışmaya açık bir kadro." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 19:39 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 19:50
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un sözleri;

Okan Buruk: Galatasaray kadrosu her maçtan sonra ve öncesinde tartışmaya açık bir kadro. Elimizde çok fazla önemli ve aynı bölgede çok oyuncu var. Türk statüsü var. Bu bizim için zor olsa da hafta içi sahaya iyi oyun yansıtmıştık; iştah, dizilim olarak aynı oyunu oynamalıyız. Belki ilk defa böyle bir fikstür yaşanmıştır. 9 maçın 6'sını deplasmanda oynadık. Uzun bir süre kendi sahamızda oynadık. Allah'tan kupa maçı vardı burada." dedi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Wanda Nara'dan Galatasaray'a büyük şok! Icardi faturasını kesti
Sırp model Sladana Milojev tecavüze uğradığını iddia etmişti! Gerçek bambaşka çıktı
Adana'da kazanan çıkmadı!
G.Saray'da tarihi karar! Artık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon...
Galatasaray - Alanyaspor maçı CANLI
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
TV8,5 CANLI İZLE
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon... G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon... 20:13
Griezmann Atletico'ya galibiyeti getirdi! Griezmann Atletico'ya galibiyeti getirdi! 20:09
Galatasaray - Alanyaspor maçı CANLI Galatasaray - Alanyaspor maçı CANLI 19:54
Okan Buruk: G.Saray kadrosu tartışmaya açık Okan Buruk: G.Saray kadrosu tartışmaya açık 19:39
Adana'da kazanan çıkmadı! Adana'da kazanan çıkmadı! 19:06
Lider U. Berlin deplasmanda yara aldı! Lider U. Berlin deplasmanda yara aldı! 18:29
Daha Eski
Gol düellosunu Fulham kazandı! Gol düellosunu Fulham kazandı! 18:17
Göztepe tek attı 3 aldı! Göztepe tek attı 3 aldı! 18:15
Aston Villa Brentford'u 4'ledi! Aston Villa Brentford'u 4'ledi! 18:08
Leicester City deplasmanda farklı kazandı! Leicester City deplasmanda farklı kazandı! 18:08
Arsenal'ın serisine Southampton son verdi! Arsenal'ın serisine Southampton son verdi! 18:03
Galatasaray - Alanyaspor | İlk 11'ler belli oldu Galatasaray - Alanyaspor | İlk 11'ler belli oldu 18:01