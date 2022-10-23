Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un sözleri;

Okan Buruk: Galatasaray kadrosu her maçtan sonra ve öncesinde tartışmaya açık bir kadro. Elimizde çok fazla önemli ve aynı bölgede çok oyuncu var. Türk statüsü var. Bu bizim için zor olsa da hafta içi sahaya iyi oyun yansıtmıştık; iştah, dizilim olarak aynı oyunu oynamalıyız. Belki ilk defa böyle bir fikstür yaşanmıştır. 9 maçın 6'sını deplasmanda oynadık. Uzun bir süre kendi sahamızda oynadık. Allah'tan kupa maçı vardı burada." dedi.