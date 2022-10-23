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Galatasaray taraftarından Cumhuriyetin 100. yılına özel gururlandıran koreografi

Galatasaray, Süper Lig 11. hafta mücadelesinde sahasında Alanyaspor'u konuk etti. 2 kırmızı kartın çıktığı ve Alanyaspor'un 2-0 geriden gelip 90+1'de 2-2'yi bulduğu mücadele hakem Ali Palabıyık'ın kararları nedeniyle çok konuşuldu. Maç öncesinde ise bambaşka bir atmosfer vardı. Sarı kırmızılı taraftarların hazırladığı Cumhuriyetin 100. yılına özel koreografi görenleri hem gururlandırdı hem duygulandırdı. İşte o koreografiden çok özel kareler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 23:01 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 23:12
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