GALATASARAY HABERLERİ | Yusuf Demir Avrupa'nın radarında!

Galatasaray'ın genç yıldızı Avrupa kulüplerinin radarında.
Galatasaray'ın genç yıldızı Avrupa kulüplerinin radarında.
Takvim'in İtalyan medyası Calciomercato'dan derlediği habere göre, Yusuf Demir'i Alman devi Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yanı sıra İtalya Ligi takımlarından Sassuolo, Sampdoria ve Torino da yakından takip ediyor.
Demir, sezon başında 6 milyon Euro ile sarı-kırmızılı ekibe katılmıştı.
2021 yılında Barcelona'nın 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yusuf Demir, potansiyeli ile Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor.
Yusuf Demir bilindiği gibi Galatasaray, Avusturya Milli Takımı'nda yer aldığı için yabancı statüsünde yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun yerli olarak oynaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Genç yıldız 8+3 kuralı nedeniyle Galatasaray'da çok az forma şansı buluyor.
19 yaşındaki oyuncu, ligde son maçına 5. haftadaki Konyaspor karşısında çıktı.
Ardından Adana Demir maçında sakatlığı nedeniyle yoktu.
Kayserispor'a karşı ise 21 kişilik kadroya giremedi.
Büyük beklentilerin olduğu Yusuf, 6. haftadaki Kasımpaşa maçında 13, 7. haftadaki Konyaspor karşılaşmasında ise 27 dakika sahada kaldı.
Genç yıldız, toplamda 40 dakika süre aldı.
Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Yusuf Demir, 4 kez Avusturya Milli Takım formasını giydi.
Genç yetenek, kariyerinde 84 maça çıktı.
Demir, 17 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.