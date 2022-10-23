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GALATASARAY HABERLERİ | Yusuf Demir Avrupa'nın radarında!

Son dakika haberleri... Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir'in peşinde olduğu belirtildi. Almanya'dan iki, İtalya'dan da üç kulübün 19 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 15:19
GALATASARAY HABERLERİ | Yusuf Demir Avrupa'nın radarında!

2021 yılında Barcelona'nın 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yusuf Demir, potansiyeli ile Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Yusuf Demir Avrupa'nın radarında!

Yusuf Demir bilindiği gibi Galatasaray, Avusturya Milli Takımı'nda yer aldığı için yabancı statüsünde yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Yusuf Demir Avrupa'nın radarında!

Sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun yerli olarak oynaması için çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Yusuf Demir Avrupa'nın radarında!

Genç yıldız 8+3 kuralı nedeniyle Galatasaray'da çok az forma şansı buluyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Yusuf Demir Avrupa'nın radarında!

19 yaşındaki oyuncu, ligde son maçına 5. haftadaki Konyaspor karşısında çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ | Yusuf Demir Avrupa'nın radarında!

Ardından Adana Demir maçında sakatlığı nedeniyle yoktu.

GALATASARAY HABERLERİ | Yusuf Demir Avrupa'nın radarında!

Kayserispor'a karşı ise 21 kişilik kadroya giremedi.

GALATASARAY HABERLERİ | Yusuf Demir Avrupa'nın radarında!

Büyük beklentilerin olduğu Yusuf, 6. haftadaki Kasımpaşa maçında 13, 7. haftadaki Konyaspor karşılaşmasında ise 27 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Yusuf Demir Avrupa'nın radarında!

Genç yıldız, toplamda 40 dakika süre aldı.

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