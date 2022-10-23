Galatasaray Başkanvekili Erden Timur Alanyaspor maçı sonrası konuştu

İşte Erden Timur'un maç sonu yaptığı açıklamalar:

"BU MAÇI BİLEREK BU HALE GETİRDİLER"

"Bilerek bu maçı bu hale getirdiler. Bu maç konuşulacak hiçbir tarafı olmayan bir maç haline geldi. Önce bu atamayla bunu bu şekle soktular. Galatasaray düşmanlığıyla bilinen bir hakemi böyle bir maça atayarak hafta içi yaptığımız basın toplantısında, ki her kelimesiyle arkasındayız ve doğruyu söyledik, kendi hatalarımızı da konuştuğumuz, kendi öz eleştirilerimizi de yaptığımız bir basın toplantısıydı. Türk futbolu için önemli bir basın toplantısıydı. Ross'un pozisyonunu da söylediğimiz, bize adil davranılmadığını söylediğimiz, geçmişte bu tip kliklerin tüm takımlara, Galatasaray'a fayda ettiğini söylediğimiz ve yüzleşme yaptığımız bir basın toplantısıydı. Biz her zaman yüzleşme yaparız."

"BU İŞ ARTIK KOKMUŞTUR"

"Düzenlediğimiz basın toplantısında hataları söyledik. Adalet istediğimizi söyledik. Kendimiz için değil, herkes için istediğimizi söyledik. Adalet arayışının sonunda anladığımız, TFF adaleti istemiyor. Ben adalet istiyorum diyene, adaleti sağlaması gereken erk, adaletsizlikle, manipülasyonla, operasyonla ceza veriyorsa, bu kabul edilemez. Bu iş kokmuştur, bu iş çürümüştür. Kokusu her tarafa yayılmıştır."

"BU HAKEM OPERASYON İÇİN GÖNDERİLMİŞ"

"Bu hakem operasyon için gönderilmiş. Galatasaray 30 dakika rakibini boğmuş. Rakibimizin en koyu taraftarı bile bu maçın 5-6'lık olacağını söyledi. 30. dakikada kırmızı kart gösteriyor."

"7 HAKEME SORDUK 6'SI KIRMIZI YOK DEDİ"

"Boey'in kırmızı kartını 7 hakeme sorduk. 6'sı "Kırmızı kartla alakası yok" dedi. 1 tanesi de "Belli belirsiz. Sarı verse daha iyiydi" dedi. Kırmızı kart olması için top kontrolü olması lazım. Kaleye 50 metre var. Faul olup olmadığı belli değil diyen 2 Türk hakem var. 30. dakikada bu kararı veriyorsun, VAR çağırmıyor. VAR'ın çektiği çizgileri gördük. Medyayı çağırdılar. VAR çizgileri nasıl insan işiymiş hepimiz gördük."

"OFSAYT ÇİZGİLERİNE KİM İNANIR!"

"Kırmızı kart pozisyonunda çağırmayan VAR'ın, ofsayt çizgilerine kim inanır! Ali Palabıyık'ın geçmişine bakıyoruz, 2018/19 sezonu... Fenerbahçe maçında aynısı var. Ceza sahası önünde sarı veriyor, VAR'dan kırmızı veriyor. Abdülkerim'e verilen kırmızı kart. 2020/21'de Karagümrük maçında aynı Ali Palabıyık, Lens'in Donk'un ayağına basması var. O maçta daha neleri var. Saymakla bitmez."

"SAVAŞSA SAVAŞ! BAŞ ÜSTÜNE"

"Karşı taraf için savaşsa savaş, baş üstüne! Herkesin bildiği elinde. Korkun dedim. Korktular. Bizim geri adım atacak tırnak kadar mesafemiz yok. Biz geri adım atmayız. İdealist insanlar, gerçekten adalet isteyenler geri adım atmazlar. Tüm kulüplerle konuştuk, herkes rahatsız. Bu çorbada tuzumuz, kamuoyu gücümüzle olsun. Başkasına yapılanları da dile getirelim. Biz ağabeylik yapmak peşinde değiliz. Herkes bir şey katacak bu işe. Başka kulüp, başka türlü katacak. Adalet arayanlar, hiçbir şeyden korkmaz. Farklı farklı tehditler gönderiliyor. Korkmuyoruz. Gerekirse açıklarız. Biz Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz. Herkes görecek. 3 gündür manipüle ediyorlar. Basın toplantısını izlemeyenler, bunu söylüyor. Bizim ne kadar kararlı olduğumuzu, mücadele edeceğimizi herkes görecek. Biz geri adım atmayız. Bu bir kurgu. Yapanları biliyoruz. Başlarına yıkarız. Kurguyu bugün herkes anladı."

"TFF'DE KARARLILIK LAZIM"

"TFF'ye gittik görüştük. Onlar burada, bu tip şeylerle ilgileneceklerini söylediler. Atama MHK tarafından yapılıyor, bir kontrol yok orada. O gün de söyledim, iyi niyetle mücadele edenler var TFF'de ama bu izler oradan silinmediği müddetçe hepsi beyhude. Kararlılık lazım. Bizim kararlılığımızın 10 katı TFF'de olmalı."