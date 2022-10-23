Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur Alanyaspor maçı sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Erden Timur açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un açıklamaları;



Erden Timur: Adalet istediğimizi, bariz bir şekilde söyledik. Herkes için istedik. Demek ki futbolu yöneten insanlar adaleti istemiyorlar. Ceza veriyorlarsa, ki bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Böyleyse, bu iş kopmuştur ve kokusu her tarafa yayılmaktadır.

Eğer bize adaletsizlikle ceza verilmeye çalışılıyorsa; bu iş kopmuştur, çürümüştür. Bu kadar bariz bir adalet isteği böyle cevaplandırılıyor.

OPERASYON İÇİN GÖNDERİLMİŞ

Ali Palabıyık hakkında konuşan Timur, "Bir hakem düşünün, operasyon için gönderilmiş. 5-6'lık olabilecek bir maç 30. dakikadaki verilen hatalı bir kırmızı kartla değişiyor. VAR seni Boey'un pozisyonunda çağırmıyor. Ali Palabıyık'ın Galatasaray'a karşı yaptığı neler neler var. Saymakla bitmez. 'Korkun' dedik, korkulduğunu anladık. Tırnak kadar geri adım atmayız. Tüm kulüplerle konuşuyoruz, hepsi rahatsız. Adalet arayan insanlar, hiçbir şeyden korkmazlar." dedi.

TÜRK FUTBOLUNUN İYİLİĞİNİ İSTİYORUZ

Erdem Timur: Zaman içerisinde her şey gözükecek. Biz Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz. Bu bir kurgu, bu kurguyu yapanları biliyoruz, bunu onların başına yıkmayı da biliriz.