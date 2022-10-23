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Galatasaray - Alanyaspor maçında Icardi'nin klas golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Sarı-kırmızılıların 24. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 20:29 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 20:56
Galatasaray - Alanyaspor maçında Icardi'nin klas golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılıların 23. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Milot Rashica'nın pası sonrası Mauro Icardi'nin aşırtma vuruşu filelerle buluştu. Klas bir vuruşla fileleri havalandıran yıldız futbolcunun sevinci kısa sürdü.

Icardi'nin gol vuruşunun ardından yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve hakem Ali Palabıyık ofsayt nedeniyle golü geçerli saymadı.

VAR hakemi Koray Gençerler de pozisyonu incelemesinin ardından kulaklıkla Palabıyık'a pozisyonun ofsayt olduğunu söyledi ve endirekt serbest vuruşla oyuna devam edildi.

İşte o anlar...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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