Galatasaray - Alanyaspor maçında Icardi'nin klas golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılıların 23. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Milot Rashica'nın pası sonrası Mauro Icardi'nin aşırtma vuruşu filelerle buluştu. Klas bir vuruşla fileleri havalandıran yıldız futbolcunun sevinci kısa sürdü.



Icardi'nin gol vuruşunun ardından yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve hakem Ali Palabıyık ofsayt nedeniyle golü geçerli saymadı.



VAR hakemi Koray Gençerler de pozisyonu incelemesinin ardından kulaklıkla Palabıyık'a pozisyonun ofsayt olduğunu söyledi ve endirekt serbest vuruşla oyuna devam edildi.



İşte o anlar...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır