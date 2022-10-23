Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Gerekeni yapacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...



Okan Buruk: "Maalesef. Güzel giden bir oyun. Türkiye'deki hakemlerin ana rolü, güzel giden şeyleri bozmak. Böyle bir savaşın olacağını biliyorduk. Bu savaşta 2 puan kaybettik. İyi pozisyonları değerlendiremedik. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar.

Ali Palabıyık'a rağmen bol pozisyon bulduk ama maalesef olmadı. Galatasaray'a karşı net bir savaş başladı bunu görüyoruz. Sadece hakemler değil, dış etkenler de var.

Biz bu savaşın içinde varız, gerekeni yapacağız. Bu iş burada kalacak iş değil. Oyuncularımın emeklerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum.

Destek olalım diyoruz ancak mevcut düzende bu mümkün görünmüyor. Düzelecek gibi de durmuyor."