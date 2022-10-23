Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası Dries Mertens: Yazık oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ardından sarı-kırmızılı formayla 1 gol kaydeden Dries Mertens karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte o sözler...

Dries Mertens: Yazık oldu. İlk yarıda bir kırmızı kart görüyoruz, bunun kırmızı kart olup olmadığını bilmiyoruz. Çok erken bir karttı ve bu direkt maça etki etti.



Tamam, bir hata yapabilirsiniz ama bu maçı çok etkiliyor. Umuyorum ki goller devam eder. Ancak daha önemlisi, 3 puan kazanmanız.