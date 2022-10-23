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Galatasaray 2-2 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Mertens ve Icardi kaydetti. Alanyaspor'un golleri Balkovec ve Hassan'dan geldi. Cimbom'da Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 22:01 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 22:14
Galatasaray 2-2 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk yarısını 11. dakikada Mertens ve 22. dakikada Icardi'nin attığı golle 2-0 önde tamamladı.

İLK YARIDA BOEY KIZARDI!
Galatasaray'da Sacha Boey, 31. dakikada orta sahada rakibine yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart gördü.

Alanyaspor ikinci yarıya baskılı başlarken; Akdeniz ekibinde Balkovec 68. dakikada frikikten attığı golle farkı 1'e indirdi.

Akdeniz ekibi karşılaşmanın son anlarında iyice yüklenmeye başladı ve Hassan'ın kafa golüyle skora 2-2'lik eşitlik geldi.

BİR KIRMIZI DAHA!
Galatasaray'da Sacha Boey'in ardından 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı da direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Başka gol olmayan müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla beraber Galatasaray'ın puanını 18 oldu. Alanyaspor ise 13 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR
11'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Icardi'nin havadan şık pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mertens'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-0.

22'nci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Efkan Bekiroğlu'nun hatalı pasıyla araya giren ve topu önünde bulan Oliveira, kafayla topu Icardi'ye bıraktı. Icardi'nin penaltı noktası üzerinde dokunduğu top ağlarla buluştu: 2-0.

31'inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Hakem Ali Palabıyık, orta sahada Candeias'a yaptığı faul sonrası Galatasaraylı futbolcu Boey'u direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı.

54'üncü dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın plase vuruşunda savunmaya da çarpan ve havalanan meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Tehlikeyi sonrasında defans uzaklaştırdı.

68'inci dakikada Alanyaspor farkı 1'e indirdi. Balkovec'in ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta uzak köşeye gönderdiği top Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 2-1.

76'ncı dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topu önünde bulan Fer'in sert vuruşunda kaleci Muslera topu çeldi. Seken topa bir kez daha vuran Ferin şutunda top auta gitti.

90+1'inci dakikada Zinedine Ferhat'ın içeri çevirdiği topta Hassan'ın vuruşu ağlara gitti: 2-2.

90+3'üncü dakikada Emin Bayram'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Runarsson gole izin vermedi.

90+4'üncü dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın Efecan Karaca'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık, sarı-kırmızılı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Müsabaka 2-2'lik beraberlikle son buldu.

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