Ryan Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! İstediği rakam...

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Ryan Babel'den flaş bir hamle geldi.
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Ryan Babel'den flaş bir hamle geldi.
Hollandalı yıldız, sarı kırmızılı formayla sayısız başarılara imza atmıştı.
Öyle ki performansıyla Hollanda Milli Takımı'na da çağırılıyordu.
Bununla beraber Galatasaray'dan aryılan yıldız isim, Eyüpspor'a imza atmıştı.
Bu sezon Eyüpspor'da istediği forma şansını bulamayan Babel, sarı kırmızılıları şikayet etti.
Ryan Babel, Galatasaray'dan alacağı paraları istedi.
Öte yandan yıldız futbolcu, ücreti konusunda indirime gitmedi.
Babel, sarı kırmızılıları futbolun en yüksek mercii olan FIFA'ya şikayet etti.
Hollandalı futbolcunun alacağının 1.3 milyon euro olduğu kaydedildi.
Ayrıca Babel'in, ücretini faiziyle birlikte istediği aktarıldı.
Ryan Babel Galatasaray formasıyla 100 maça çıkmıştı.
Hollandalı futbolcu, rakip fileleri 17 kez havalandırdı.
Babel, Galatasaray'da toplam 8 kez de asist yaptı.
Galatasaray'ın Babel ile yola devam etmemesinin sebebinin performans düşüşü olduğu ifade ediliyordu.
Babel'in Eyüpspor ile olan sözleşmesi Haziran 2023'e kadar devam ediyor.