Haberler Galatasaray Ryan Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! İstediği rakam...

Ryan Babel GalatasarayFIFA'ya şikayet etti! İstediği rakam...

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen ve önemli başarılara imza atan Hollandalı yıldız Ryan Babel, eski takımını FIFA'ya şikayet etti. Şu anda Eyüpspor'da forma giyen Hollandalı futbolcunun istediği rakam da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 09:25
Ryan Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! İstediği rakam...

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Ryan Babel'den flaş bir hamle geldi.

Ryan Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! İstediği rakam...

Hollandalı yıldız, sarı kırmızılı formayla sayısız başarılara imza atmıştı.

Ryan Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! İstediği rakam...

Öyle ki performansıyla Hollanda Milli Takımı'na da çağırılıyordu.

Ryan Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! İstediği rakam...

Öte yandan yıldız futbolcu, ücreti konusunda indirime gitmedi.

Ryan Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! İstediği rakam...

Babel, sarı kırmızılıları futbolun en yüksek mercii olan FIFA'ya şikayet etti.

Ryan Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! İstediği rakam...

Hollandalı futbolcunun alacağının 1.3 milyon euro olduğu kaydedildi.

Ryan Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! İstediği rakam...

Ayrıca Babel'in, ücretini faiziyle birlikte istediği aktarıldı.

Ryan Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! İstediği rakam...

Ryan Babel Galatasaray formasıyla 100 maça çıkmıştı.

Ryan Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! İstediği rakam...

Hollandalı futbolcu, rakip fileleri 17 kez havalandırdı.

Ryan Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! İstediği rakam...

Babel, Galatasaray'da toplam 8 kez de asist yaptı.

Ryan Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! İstediği rakam...

Galatasaray'ın Babel ile yola devam etmemesinin sebebinin performans düşüşü olduğu ifade ediliyordu.

Ryan Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! İstediği rakam...

Babel'in Eyüpspor ile olan sözleşmesi Haziran 2023'e kadar devam ediyor.

DİĞER
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i öyle biri çıktı ki... Meğer usta oyuncunun kızıymış!
Yasemin Özilhan’ın yardım için yıpranmış kıyafetler bağışlaması tepki çekti! Burcu Esmersoy ise etiketli yepyeni eşyalarla yardım eli uzattı
Aslan'dan kuzey harekatı! Gündemki iki isim...
Liderlik düellosu! İşte Jesus'un Başakşehir maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'dan kuzey harekatı! Gündemki iki isim...
G.Saray'da Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi
22 Ekim 2022 Döviz Kuru! Euro, dolar, altın...
MasterChef kim kazandı?
Mutlu'dan Aliyev'in halter kaldırmasına yorum! "Çok Korktum"
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay iddia! "Haaland 1 milyar sterlin" Olay iddia! "Haaland 1 milyar sterlin" 09:34
Yok artık Crespo! Avrupa'nın zirvesinde Yok artık Crespo! Avrupa'nın zirvesinde 09:26
G.Saray'ı şikayet etti! O rakam... G.Saray'ı şikayet etti! O rakam... 09:25
"Güç zehirlenmesi" dedi ve sordu: Şenol Güneş'in suçu ne? "Güç zehirlenmesi" dedi ve sordu: Şenol Güneş'in suçu ne? 09:20
Jesus'tan Altay'a destek! 'Hepinizin hatası' Jesus'tan Altay'a destek! 'Hepinizin hatası' 09:04
Japonları sarsan ölüm! 32 yaşındaki forvet... Japonları sarsan ölüm! 32 yaşındaki forvet... 08:11
Daha Eski
Aslan'dan kuzey harekatı! Gündemki iki isim... Aslan'dan kuzey harekatı! Gündemki iki isim... 07:49
Benfica deplasmanda Porto'yu mağlup etti! Benfica deplasmanda Porto'yu mağlup etti! 01:19
Benfica deplasmanda Porto'yu mağlup etti! Benfica deplasmanda Porto'yu mağlup etti! 01:18
Fatmagül’ün suçu ne? Fatmagül’ün suçu ne? 00:25
Son nefeste Efes Son nefeste Efes 00:23
Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'den bronz madalya! Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'den bronz madalya! 00:21