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Kupada rakip Ofspor

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kastamonuspor’u 7-0 yenerek 4. Tur’a çıkan Galatasaray’ın rakibi belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Kupada rakip Ofspor

Dün çekilen kura sonucunda sarı-kırmızılılar Yeşilyurt DÇ Ofspor ile eşleşti. Karşılaşmanın tarihi henüz belirlenmedi. Maçlar 8-9 ve 10 Kasım tarihlerinde oynanacak. Turu geçenler 5. Tur'a yükselecekler.


ÖZTÜRK: ÖNEMİ BÜYÜK
Kura çekimine Galatasaray'ı temsilen İkinci Başkan Metin Öztürk katıldı. Öztürk "Ziraat Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz. Coğrafyamızın her ikliminden, her ortamından farklı takımlarla bir araya gelme şansı buluyoruz. Geçen hafta Kastamonusporlu dostlarımızı ağırladık. Kasım'da da Ofsporlu sporseverleri konuk edeceğiz" dedi.

UMARIM HAKEM HATASI OLMAZ

Metin Öztürk, Cumhuriyetin 100. yılında hem şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerin söyledi. Öztürk "İnşallah hem ligde hem kupada güzel maçlar oynarız. Hakem hatalarının konuşulmadığı, sadece saha performansının ortaya çıktığı maçlar izlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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