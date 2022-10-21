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Yedekler sınıfı geçti

Galatasaray'ın, Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 yendiği maç sarı kırmızılı camiaya büyük moral verirken takımdaki bazı yedek futbolcuların durumu Okan Buruk'un yüzünü güldürdü. Özellikle Rashica ve Ross'un sergilediği performans büyük alkış aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
Yedekler sınıfı geçti

Türkiye Kupası 3. Turu'nda Kastamonuspor'u 7-0'la geçen Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan oyuncuların performansı mutlu etti. Kayserispor maçının ilk 11'ini komple değiştirip yedeklerden oluşan bir kadroyla çıkan sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk sergilenen futboldan memnun kaldı. Süper Lig'de şans veremediği isimleri ilk 11'de deneyen Buruk, alınan sonuç sonrasında tüm oyuncuları tek tek tebrik etti. İlk kez 11'de sahaya çıkan Rashica ve Ross, sergiledikleri futbol ve attıkları gollerle tecrübeli teknik adamdan tam not aldılar.

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