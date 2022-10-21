‘Türk Futbolu için adalet' isteyen Erden Timur sert konuştu: Başlarına yıkarız

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, gündemle ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı. 'Türk futbolu için adalet' temasıyla düzenlediği basın toplantısında hakem kararlarına isyan eden Timur, ayrıcalık değil adalet istediklerini söyledi. Galatasaray maçlarının büyük kısmına iki VAR hakeminin (Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan) verildiğini hatırlatan Erden Timur, "9 maçın 5'inde aynı hakemler var. Rakipte 4 bile kez bile atanan yok. Bu bir kurgu. Biz bu kurguyu bozar, yapanın başına yıkarız" sözlerini sarf etti.

10 BARiZ POZiSYON VAR

VAR'IN G.Saray maçlarında devreye girmediğini belirten Erden Timur, "F.Bahçe'nin lehine 4, aleyhine 1 pozisyonda karar çıktı. Biz ise VAR odası diye bir şey göremedik" dedi. 'Verilmeyen 10 bariz pozisyon var' diyen Timur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Antalya'da Oliveira'nın aşiline basıldı. Seferovic'in Trabzon maçındaki pozisyonunda VAR'a gidilmedi. F.Bahçe benzer pozisyonda penaltı aldı. Gaziantep maçında Abdülkerim'in ikinci sarısı... F.Bahçe maçında yaşandı, kart yok. İcardi'nin pozisyonunda doğru açı 9. dakikada geldi."

SUÇ MAHALLİNE KATİL GİDERMİŞ

"Fenerbahçe'nin resmi siteden yaptığımız açıklamaya verdiği yanıtı hiç anlamlı bulamadım. Suç mahalline ilk katil gidermiş. Onun gibi bir şey... Biz açıklamayı yaptık, hemen üstüne böyle bir şey yaptıkları için teşekkürler. Demek ki sahiplenmişler. Kendilerini biliyorlarmış, bu da iyi bir kişilik özelliği."

PİYON DEĞİL ŞAH İÇİN MASADAYIZ

"Türkiye Futbol Federasyonu'nda VAR atamalarını Murat Ilgaz yapıyor. Bu nedenle herkesten daha çok konuşuldu. G.Saray, satranç tahtasındaki bir piyon için masaya yumruğunu vurmaz. Eğer vurursa vezir için, şah için vurur."

ADANA DEMİR'LE SORUNUMUZ YOK

"ADANA Demirspor ile bir problemimiz yok, kayırıldıklarını düşünmüyoruz. Tabloda gösterdiğimiz takım F.Bahçe. Aksine, Adana Demirspor'a haksızlık da yapıldı. Bu işlerin tamamen düzelmesi için düzenin değişmesi gerekiyor."

BU DAVADA SEYİT ONBAŞI'YIZ

"Biz gündemdeki olayların çözümü için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız! Kendisine çıkar sağlamak için mücadele edenle doğruluk için mücadele eden bir mi? Seyit Onbaşı örneğini çok veririm. Yarın hesabına 1 milyon dolar yatırılacak dense o yükü kaldırabilir miydi? Vatan için o mermiyi kaldırdı. Biz de bu davada Seyit Onbaşı'yız!"

GS TV'DE OLACAK

"Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak. 'Futbol için adalet' olacak programın konusu. Haksızlığa uğrayan takımlara açık olacak. Haksızlığa uğrayan her kulüp için birlikte mücadele etmeye varız."

HER ŞEY ÇOK AÇIK

"Maçlarda yönetmenlerin seçtiği görüntülerin, kulüpler tarafından yönetmenlere aktarıldığı çok açık ve ortada. Tartışmalı pozisyon için, araçtaki yönetmen aranıp, ilgili pozisyonun farklı açıları isteniyor mu? Kim istiyor?"