Kupa maçının en çok eleştirilen oyuncusu olan Van Aanholt'un performansı sonrası takımda adeta sol bek bilmecesi yaşanıyor. Kazımcan'ın Kayserispor maçında sınıfı geçemeyen performansı ve Emre Taşdemir'in de henüz forma giymemesi kafa karıştırıyor. Alanyaspor karşılaşmasında Dubois'in savunmanın solunda görev yapması bekleniyor.
Kupa maçının en çok eleştirilen oyuncusu olan Van Aanholt'un performansı sonrası takımda adeta sol bek bilmecesi yaşanıyor. Kazımcan'ın Kayserispor maçında sınıfı geçemeyen performansı ve Emre Taşdemir'in de henüz forma giymemesi kafa karıştırıyor. Alanyaspor karşılaşmasında Dubois'in savunmanın solunda görev yapması bekleniyor.