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Sol bek bilmecesi

Kupa maçının en çok eleştirilen oyuncusu olan Van Aanholt'un performansı sonrası takımda adeta sol bek bilmecesi yaşanıyor. Kazımcan'ın Kayserispor maçında sınıfı geçemeyen performansı ve Emre Taşdemir'in de henüz forma giymemesi kafa karıştırıyor. Alanyaspor karşılaşmasında Dubois'in savunmanın solunda görev yapması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
Sol bek bilmecesi
Kupa maçının en çok eleştirilen oyuncusu olan Van Aanholt'un performansı sonrası takımda adeta sol bek bilmecesi yaşanıyor. Kazımcan'ın Kayserispor maçında sınıfı geçemeyen performansı ve Emre Taşdemir'in de henüz forma giymemesi kafa karıştırıyor. Alanyaspor karşılaşmasında Dubois'in savunmanın solunda görev yapması bekleniyor.
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