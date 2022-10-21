Haberler Galatasaray Kutlu sinyali verdi

Kutlu sinyali verdi

Oliveira'yla görev yapan Berkan Kutlu da orta saha rotasyonunda yer alabileceğinin sinyalini verdi. Altyapıdan yetişen genç Hamza Akman da sergilediği futbolla teknik heyetin gözüne girdi. Genç oyuncunun lig maçlarında daha fazla süre almaya başlaması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aanholt yerine o yıldız geliyor!
Yedekler sınıfı geçti
Sigortasız çalıştırılan EYT'liler için formül belli oldu
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi! Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi! 01:23
Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi! Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi! 01:22
PFDK 8 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı! PFDK 8 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı! 01:16
PFDK 8 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı! PFDK 8 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı! 01:16
Barça ilk yarıda fişi çekti! Barça ilk yarıda fişi çekti! 00:36
Yusuf Yazıcı'nın cezası belli oldu! Yusuf Yazıcı'nın cezası belli oldu! 00:33
Daha Eski
Fenerbahçe Beko durdurulamıyor! Fenerbahçe Beko durdurulamıyor! 00:33
Jesus geldi yıldızlar kanatlandı! Jesus geldi yıldızlar kanatlandı! 00:33
Gaziantep kupada üst tura yükseldi! Gaziantep kupada üst tura yükseldi! 00:32
Giresunspor evinde üst tura yükseldi Giresunspor evinde üst tura yükseldi 00:32
ManU'da Ronaldo krizi! Kadroya alınmadı ManU'da Ronaldo krizi! Kadroya alınmadı 00:32
Yeni Malatya penaltılarda üst tura yükseldi! Yeni Malatya penaltılarda üst tura yükseldi! 00:31