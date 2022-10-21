Kutlu sinyali verdi

Oliveira'yla görev yapan Berkan Kutlu da orta saha rotasyonunda yer alabileceğinin sinyalini verdi. Altyapıdan yetişen genç Hamza Akman da sergilediği futbolla teknik heyetin gözüne girdi. Genç oyuncunun lig maçlarında daha fazla süre almaya başlaması bekleniyor.
Oliveira'yla görev yapan Berkan Kutlu da orta saha rotasyonunda yer alabileceğinin sinyalini verdi. Altyapıdan yetişen genç Hamza Akman da sergilediği futbolla teknik heyetin gözüne girdi. Genç oyuncunun lig maçlarında daha fazla süre almaya başlaması bekleniyor.