GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

Şimdiden ara transfer döneminin çalışmalarına start veren Galatasaray'da gözler sol bek bölgesine çevrildi.
Şimdiden ara transfer döneminin çalışmalarına start veren Galatasaray'da gözler sol bek bölgesine çevrildi.
Sarı-Kırmızılılar'da performansı bir türlü beklenen düzeye çıkamayan Patrick van Aanholt'la yolların ayrılmasına karar verildi.
Alınan bilgilere göre; Dünya Kupası için lige verilen arada Hollandalı futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrılacak ve ayrılık görüşmelerine başlanacak.
TARAFTARIN TEPKİSİNİ TOPLADI
Son olarak 7-0 biten GMG Kastamonuspor maçında takımın en kötüsü olan ve taraftarların tepkisini toplayan Van Aanholt konusunda teknik direktör Okan Buruk da tüm umudunu kaybetti.
Tecrübeli hocanın sol bek transferi için raporunu verdiği ve yönetimin çalışmalara başladığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında Kopenhag formasını giyen Victor Kristiansen yer alıyor.
19 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, ülkesinin U21 milli takımında sarı-kırmızılı stoper Mathias Ross ile beraber forma giyiyor.
TRABZONSPOR'A KARŞI OYNADI
Kristiansen Victor Nelsson'la aynı menajerlik şirketine sahip olması da dikkatleri çekiyor.
Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızla Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda takımın ilgilendiği belirtiliyor.
Victor Kristiansen bu sezon Trabzonspor'a karşı Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele etmişti.
Danimarkalı yıldız henüz 19 yaşında.
Ülkesinin Kopenhag takımının altyapısında yetişen oyuncu ardından Kopenhag'ın A takımında forma terletmeye başladı.
Ana mevkisi sol bek olan oyuncu orta sahanın solunda da görev alabiliyor.
Oyuncunun son olarak adının Galatasaray ile anılması taraftarları heyecanlandırdı.
Bu anlamda genç yetenek ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.