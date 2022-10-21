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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

Galatasaray'da Patrick van Aanholt bir türlü beklenen etkiyi gösteremezken Hollandalı oyuncu son olarak Kastamonuspor ile oynanan Türkiye Kupası maçındaki performansıyla eleştiri topladı. Sarı kırmızılılarda futbolcuyla yolların ayrılması gündemdeyken yerine gelecek isim ise herkese sürpriz oldu. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

Şimdiden ara transfer döneminin çalışmalarına start veren Galatasaray'da gözler sol bek bölgesine çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

Sarı-Kırmızılılar'da performansı bir türlü beklenen düzeye çıkamayan Patrick van Aanholt'la yolların ayrılmasına karar verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

Alınan bilgilere göre; Dünya Kupası için lige verilen arada Hollandalı futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrılacak ve ayrılık görüşmelerine başlanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

TARAFTARIN TEPKİSİNİ TOPLADI

Son olarak 7-0 biten GMG Kastamonuspor maçında takımın en kötüsü olan ve taraftarların tepkisini toplayan Van Aanholt konusunda teknik direktör Okan Buruk da tüm umudunu kaybetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

Tecrübeli hocanın sol bek transferi için raporunu verdiği ve yönetimin çalışmalara başladığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında Kopenhag formasını giyen Victor Kristiansen yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

19 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, ülkesinin U21 milli takımında sarı-kırmızılı stoper Mathias Ross ile beraber forma giyiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

TRABZONSPOR'A KARŞI OYNADI

Kristiansen Victor Nelsson'la aynı menajerlik şirketine sahip olması da dikkatleri çekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızla Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda takımın ilgilendiği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

Victor Kristiansen bu sezon Trabzonspor'a karşı Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

Danimarkalı yıldız henüz 19 yaşında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

Ülkesinin Kopenhag takımının altyapısında yetişen oyuncu ardından Kopenhag'ın A takımında forma terletmeye başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

Ana mevkisi sol bek olan oyuncu orta sahanın solunda da görev alabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

Oyuncunun son olarak adının Galatasaray ile anılması taraftarları heyecanlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan Viking harekatı! Patrick van Aanholt yerine gelecek

Bu anlamda genç yetenek ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

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