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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un tatlı telaşı! Alanyaspor maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'u tatlı bir telaş sardı. Genç teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'a karşı oynadıkları mücadelede beğendiği isimler için kimleri keseceğine henüz karar vermedi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 09:48
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un tatlı telaşı! Alanyaspor maçında...

Galatasaray'da, bir süredir alınan istikrarsız sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası'ndaki galibiyet moral oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un tatlı telaşı! Alanyaspor maçında...

Sarı-kırmızılılar, 3. tur maçında karşılaştığı Kastamonuspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla geçerek adını üst tura yazdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un tatlı telaşı! Alanyaspor maçında...

Aslan'da bu maç birçok ilke de sahne oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un tatlı telaşı! Alanyaspor maçında...

Teknik direktör Okan Buruk, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Sasha Boey, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Juan Mata, Dries Mertens, Kazımcan Karataş ve Mauro Icardi'yi maç kadrosuna almadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un tatlı telaşı! Alanyaspor maçında...

Yeni transferlerden Danimarkalı Mathias Ross ilk defa sarı-kırmızılı formayı taşıdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un tatlı telaşı! Alanyaspor maçında...

Yusuf Demir ile Milot Rashica da ilk defa 11'de maça başladılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un tatlı telaşı! Alanyaspor maçında...

Rashica ve Seferovic de Galatasaray formasıyla ilk gollerini ağlarla buluşturdular.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un tatlı telaşı! Alanyaspor maçında...

Buruk, kupa maçında çok beğendiği Berkan Kutlu, Oliveira, Kerem, Rashica ve Gomis'i Alanyaspor maçında 11'de oynatmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un tatlı telaşı! Alanyaspor maçında...

Tecrübeli hoca, kimleri keseceğine ise idmanlar sonrası karar verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un tatlı telaşı! Alanyaspor maçında...

Galatasaray, ligin 11. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un tatlı telaşı! Alanyaspor maçında...

Zorlu karşılaşmada, Ali Palabıyık düdük çalacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un tatlı telaşı! Alanyaspor maçında...

Sarı-kırmızılıların bay geçtiği hafta da dahil 10. hafta itibarıyla 17 puanı bulunuyor.

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