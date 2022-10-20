Sefer dönüyor

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen isimlerin başında olan Haris Seferovic hazırlık karşılaşmalarında iyi oynamış ve harika goller atmıştı. Ancak resmi maçlarda stop etti. Henüz golü bulunmayan 30 yaşındaki futbolcu, her geçen gün güçleniyor. Tecrübeli oyuncu, teknik direktör Okan Buruk ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Seferovic "Kendime güveniyorum. Fiziksel olarak daha iyi durumda olduğumu hissediyorum. Daha fazla oynarsam ve bir gol atarsam gerisinin geleceğini biliyorum" diyerek hocasından forma istedi. Buruk da "Kaliteni biliyorum. O yüzden buraya gelmeni istedim. Ligde ve kupada birçok maç var. Bize neler yapabileceğini gösterebileceğin fırsatlar gelecek. Kendini hazır tut" dedi.



İSTANBUL'U ÇOK SEVİYOR

Haris Seferovic, izinli günlerinde ailesiyle birlikte İstanbul'u keşfetmeyi sürdürüyor. Deneyimli forvetin özellikle tarihi yerlere gittiği ve buralarla ilgili bilgiler aldığı belirtildi. Seferovic, kiralık geldiği Cimbom'da kalıcı olmak istiyor.



Haris Seferovic, Süper Lig'de 7 maçta forma giydi. Golü ve asisti bulunmuyor.