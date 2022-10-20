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Galatasaray'dan gol resitali

Galatasaray geçen sezon 13. olduğu için kupa yolculuğu erken başladı. 3. tur maçında evinde Kastamonu’yu rahat bir futbol ve bol golle yenerek turu atladı. Ayakta alkışlandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 07:20
Galatasaray'dan gol resitali

Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a kaybettikten sonra Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u ağırladı. Sürpriz yaşamak istemeyen Galatasaray 3. tur maçında rakibini farklı mağlup etti. Gol perdesi 27'de açıldı. Milot Rashica'nın vuruşu Ramazan Işık'a çarparak ağlarla buluştu. 39'da Haris Seferovic farkı 2'ye çıkardı. İsviçreli futbolcu, Galatasaray kariyerinde ilk resmi golünü kaydetti. Cimbom ilk devreyi 2-0'lık skorla kapattı. Aslan ikinci yarıda gol şovunu sürdürdü.

ROSS KÖŞEYİ GÖRDÜ

İkinci devrede dakikalar 53'ü gösterirken Sergio Oliveira'nın akıl dolu pasında Bafetimbi Gomis skoru 3-0'a getirdi. 3 dakika sonra Gomis'in pasında Milot Rashica farkı 4'e yükseltti. 65'te Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Mathias Ross, ilk maçında kafayla güzel bir gol attı: 5-0. Galatasaray bu golden sonra da durmadı. Sonradan oyuna giren Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya pozisyonda düzgün vuruşla skoru 6-0 yaptı. Hamza Akman 81'de skoru belirledi: 7-0. Aslan bu skorla kazanıp, 4. tura yükseldi.

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