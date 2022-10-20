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GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Kastamonuspor maçı yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında Kastamonuspor'u konuk eden Galatasaray rakibini 7-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz da bu karşılaşmayı yorumlarken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 07:49
GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Kastamonuspor maçı yorumu!

SERKAN KORKMAZ - BAŞLANGIÇ

Şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri ZTK'nın bu turunda henüz sahne almamıştı Galatasaray'ın.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Kastamonuspor maçı yorumu!

Bu turda sahneye çıkmak; geçen yıl ligi 13. sırada bitirmenin bedeliydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Kastamonuspor maçı yorumu!

Fakat dün akşamki maç ödenen bir bedelden çok ödül olarak hatırlanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Kastamonuspor maçı yorumu!

Avrupa arenasında ülkemizi temsil edemeyen sarı-kırmızılılar için geniş ve kaliteli kadroyu rotasyon sokmak, taşlarla oynamak, bir türlü mümkün olmuyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Kastamonuspor maçı yorumu!

Misal; Fenerbahçe, öncelikli hedefi lig şampiyonluğu olmasına rağmen Avrupa maçlarını, usta hocasının akıllı rotasyonuyla lig için de avantaja çevirmeyi başarmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Kastamonuspor maçı yorumu!

Kastamonu karşısında farka giden bazı isimler, sergiledikleri performansla Okan hocanın elini güçlendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Kastamonuspor maçı yorumu!

Berkan, Rashica ve Gomis bu hafta sonu ilk 11 çıksa kimse şaşırmaz.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Kastamonuspor maçı yorumu!

Sergio Oliveira'yı da konuşmalıyız.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Kastamonuspor maçı yorumu!

Oliveira, "takımın en anahtar ismi" olarak anılmak hatta saha içi liderliği için "en güçlü aday" olduğunu haykırdı adeta.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Kastamonuspor maçı yorumu!

Az gol attığı için hocasını hedef tahtasına koyan takım, dünkü farklı galibiyetle taraftarına umut aşıladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Kastamonuspor maçı yorumu!

Turu geçmekten çok daha fazlasını elde etti Okan hoca.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Kastamonuspor maçı yorumu!

Gecenin sayılamayacak kadar çok kârlı çıkan isimlerinin başında kuşkusuz Buruk geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Kastamonuspor maçı yorumu!

İşi çok zor. Hatta daha yeni başlıyor. Bir çırpıda vazgeçilemeyecek kadar kıymetli olduğunu ispatlayan Okan Buruk, transfer komitesinin 11'ine mahkum olmamalı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Kastamonuspor maçı yorumu!

İşler kötü giderse bedeli ilk ödeyecek isim o olsun isteniyor ancak şu bilinsin ki; ne ekibine müdahale edilmesi, ne de her fırsatta üzerine çöken sosyal medya tsunamisi genç ve başarılı teknik adamı yıldırmaya şu an için yeterli değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan Galatasaray-Kastamonuspor maçı yorumu!

Bakalım dün geceki galibiyeti yepyeni bir başlangıca dönüştürmeyi başarabilecek mi?

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