Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, ara transfer sezonunda kadroda önemli değişikliklere imza atacak. Bu bağlamda Cimbom, transfer için kollarını sıvadı. Galatasaraylı idareciler ve Teknik Direktör Okan Buruk, beraber yaptığı görüşmeler sonucunda bir ismin ayrılığına dair son noktayı koydu. İşte Galatasaray ve Patrick Van Aanholt gelişmesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 12:11
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

Devre arasında kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanan Galatasaray'da vedalaşılacak ilk isim olarak Patrick Van Aanholt öne çıkıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

Geçen sezon bedelsiz olarak transfer edilen ve 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcu bu sezon yakaladığı şansları iyi değerlendiremezken teknik direktör Okan Buruk'taki kredisini de tüketmiş durumda.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

Adana Demirspor maçında kulübede oturan, Kayseri deplasmanına götürülmeyen 32 yaşındaki futbolcu gönderilecekler arasında 1. sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

MAAŞI EL YAKIYOR
Hürriyet'in haberine göre Patrick Van Aanholt ile sezon başlamadan önce vedalaşmak isteyen sarı kırmızılılar kontrat maliyetinin yüksek olması nedeniyle bu operasyondan vazgeçmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

Ancak verilen şansları iyi kullanamamasının ardından teknik heyette de yönetimde de Hollandalı oyuncu ile karar netleşmiş durumda.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

Yabancı kontenjanı da göz önünde bulundurularak sarı kırmızılılar ara transfer döneminde yapacağı revizyonda yıllık 1.9 milyon Euro garanti para kazanan Van Aanholt ile yolları ayırmak için masaya oturacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

İŞTE YENİ SOL BEK
8+3 kuralı nedeniyle kadrosunu şekillendirmekte zorluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk sol bekte Kazımcan Karataş'a şans vermeye devam edecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

Genç oyuncunun bu bölgede sergileyeceği performansa göre sol beke takviye yapılıp yapılmayacağı da netleşecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

Bu sezon geride kalan 9 lig maçında 7 kez Patrick Van Aanholt sol bekte görev yaparken Okan Buruk, Adana Demirspor'a karşı Leo Dubois'ya, Kayserispor deplasmanında ise Kazımcan'a şans vermişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

ELMAS DÖNEMİNDEN BİR İSİM DAHA GİDİYOR
2022-23 sezonuna yeni bir yönetim ve yeni bir teknik adamla giren Galatasaray'da Patrick Van Aanholt'un de devre arasında gönderilmesiyle birlikte bir önceki yönetimin transfer ettiği 5. oyuncu ile yollar ayrılmış olacak

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

3'Ü KİRALANDI
Dursun Özbek başkanlığındaki sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un sezon öncesi verdiği rapor doğrultusunda Burak Elmas döneminde transfer edilen Alexandru Cicaldau, Olimpu Morutan (satın alma opsiyonuyla) ve Alpaslan Öztürk kiralık, Aytaç Kara ise bedelsiz olarak gönderilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

Van Aanholt ile vedalaşılması durumunda Elmas ve ekibinin büyük umutlarla takıma kazandırdığı bir oyuncunun daha sarı kırmızılılar ile yolları ayrılmış olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

VAN AANHOLT KİMDİR?
29 Ağustos 1990'da dünyaya gelen oyuncu, Hollanda'da doğdu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

Sol bek ve sol açık mevkilerinde forma giyebilen Aanholt, daha önce Chelsea, Newcastle, Wigan, Vitesse, Sunderland ve Crystal Palace gibi ekiplerde forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

Van Aanholt bu sezon toplamda 8 maça çıktı 2 asist üretti.

DİĞER
Hayat Bilgisi dizisinin Barbie'si İpek Erdem'den radikal karar! Sosyal medyada gündem oldu
Pandemi sonrası uçuşa geçtiler! İstanbul'daki havalimanları 9 ayda yolcu sayısını 27,5 milyon arttırdı
Bir devir kapanıyor mu? Atiba'dan flaş karar
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Belhanda davasında yeni gelişme! CAS'a gidiliyor
Okan Buruk'a oğlundan sürpriz kutlama!
Canlı döviz ve altın kuru (20 Ekim Perşembe)
2022 KYK Kredi ve Burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı açıklandı mı?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Firari FETÖ'cü Zafer Biryol tutuklandı Firari FETÖ'cü Zafer Biryol tutuklandı 12:12
Okan Buruk kararını verdi! Van Aanholt... Okan Buruk kararını verdi! Van Aanholt... 12:11
VAR hakkında konuştu! "Bol miktarda eleştirilse de..." VAR hakkında konuştu! "Bol miktarda eleştirilse de..." 12:02
Belhanda davasında yeni gelişme! CAS'a gidiliyor Belhanda davasında yeni gelişme! CAS'a gidiliyor 11:51
İskenderunspor'da Riekerink dönemi sona erdi İskenderunspor'da Riekerink dönemi sona erdi 11:48
Avcı mental olarak hazırlıyor! Arkadaşınız için... Avcı mental olarak hazırlıyor! Arkadaşınız için... 11:33
Daha Eski
Fenerbahçe Beko - Valencia maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Valencia maçı saat kaçta? 11:29
FIBA Kadınlar EuroLeague'de gruplar belli oldu FIBA Kadınlar EuroLeague'de gruplar belli oldu 11:21
Dev transfer iddiası! F.Bahçe yeniden... Dev transfer iddiası! F.Bahçe yeniden... 11:09
Barcelona - Villarreal maçı saat kaçta? Barcelona - Villarreal maçı saat kaçta? 10:50
Bir devir kapanıyor mu? Atiba'dan flaş karar Bir devir kapanıyor mu? Atiba'dan flaş karar 10:46
Osasuna - Espanyol maçı saat kaçta? Osasuna - Espanyol maçı saat kaçta? 10:46