GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Patrick Van Aanholt...

ELMAS DÖNEMİNDEN BİR İSİM DAHA GİDİYOR

2022-23 sezonuna yeni bir yönetim ve yeni bir teknik adamla giren Galatasaray'da Patrick Van Aanholt'un de devre arasında gönderilmesiyle birlikte bir önceki yönetimin transfer ettiği 5. oyuncu ile yollar ayrılmış olacak