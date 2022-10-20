GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Caner Erkin sürprizi!

Süper Lig'de istikrarlı sonuçlar alamayan Galatasaray, ocak ayında takıma takviye yapmayı planlıyor.
Süper Lig'de istikrarlı sonuçlar alamayan Galatasaray, ocak ayında takıma takviye yapmayı planlıyor.
Yerli oyuncu alternatiflerini artırmak isteyen Aslan, defans bölgesine yoğunlaştı.
Sarı-kırmızılılar, sol bekte Patrick van Aanholt ve Kazımcam Karataş'ın performansını yeterli bulmuyor.
Galatasaray'ın devre arasında Karagümrük formasıyla yaptığı asistlerle dikkat çeken Caner Erkin için harekete geçeceği iddia edildi.
Caner 2010 yılında Aslan'da oynamıştı.
CANER ERKİN KİMDİR?
4 Ekim 1988 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Manisaspor altyapısında başladı.
Sırasıyla CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi.
2021'de bedelsiz şekilde Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer oldu.
34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, defans hattında sol bekte görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Caner Erkin'in Karagümrük'le olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.
A Milli Takım formasıyla 63 maça çıkan deneyimli futbolcu, 2 gol kaydetti.
Caner Erkin'in güncel piyasa değeri ise 850 bin euro...