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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Caner Erkin sürprizi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Kastamonuspor'u 7-0 yenen Galatasaray, Süper Lig'de ise istikrarlı bir performans ortaya koyamıyor. Ocak ayında takıma takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların gündemine Caner Erkin'i aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 07:58
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Caner Erkin sürprizi!

Süper Lig'de istikrarlı sonuçlar alamayan Galatasaray, ocak ayında takıma takviye yapmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Caner Erkin sürprizi!

Yerli oyuncu alternatiflerini artırmak isteyen Aslan, defans bölgesine yoğunlaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Caner Erkin sürprizi!

Sarı-kırmızılılar, sol bekte Patrick van Aanholt ve Kazımcam Karataş'ın performansını yeterli bulmuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Caner Erkin sürprizi!

Galatasaray'ın devre arasında Karagümrük formasıyla yaptığı asistlerle dikkat çeken Caner Erkin için harekete geçeceği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Caner Erkin sürprizi!

Caner 2010 yılında Aslan'da oynamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Caner Erkin sürprizi!

CANER ERKİN KİMDİR?

4 Ekim 1988 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Caner Erkin sürprizi!

Profesyonel futbol kariyerine Manisaspor altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Caner Erkin sürprizi!

Sırasıyla CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Caner Erkin sürprizi!

2021'de bedelsiz şekilde Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Caner Erkin sürprizi!

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, defans hattında sol bekte görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Caner Erkin sürprizi!

1.81 cm boyundaki Caner Erkin'in Karagümrük'le olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Caner Erkin sürprizi!

A Milli Takım formasıyla 63 maça çıkan deneyimli futbolcu, 2 gol kaydetti.

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