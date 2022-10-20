GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa Sacha Boey'un peşinde! Sıraya girdiler...

Galatasaray'da form grafiği yükselen futbolculara ilgi sürüyor.
Galatasaray'da form grafiği yükselen futbolculara ilgi sürüyor.
Avrupa'dan birçok kulüp futbolcuların durumlarını yakından takip ediyor.
Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren yıldız futbolcu Sacha Boey için ilgi mektupları gelmeye devam ediyor.
Sarı kırmızılı yönetimin bu transferden beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi.
Galatasaray, yıldız futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Rennes'den 1.1 milyon Euro karşılığında transfer etti.
3 kulübün, Galatasaray'a ilgi mektubu gönderdiği ve devre arası transfer döneminde harekete geçecekleri öğrenildi.
Transfer olduktan sonra bir türlü ritim tutturamayan Boey bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı.
22 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu bu sezon 8 Süper Lig maçında 718 dakika sahada kaldı.
Genç yıldızın piyasa değeri 4 milyon Euro...
Boey bu sezon 9 maçta görev aldı.
22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist üretti.
Yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.
Sacha'nın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.