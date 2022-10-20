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GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa Sacha Boey'un peşinde! Sıraya girdiler...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da performansı son dönemlerde yükselen yıldızı Sacha Boey için Avrupa kulüpleri sıraya girmiş durumda. Genç futbolcu için Fransa'dan 3 kulübün harekete geçtiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 09:21
GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa Sacha Boey'un peşinde! Sıraya girdiler...

Galatasaray'da form grafiği yükselen futbolculara ilgi sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa Sacha Boey'un peşinde! Sıraya girdiler...

Avrupa'dan birçok kulüp futbolcuların durumlarını yakından takip ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa Sacha Boey'un peşinde! Sıraya girdiler...

Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren yıldız futbolcu Sacha Boey için ilgi mektupları gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa Sacha Boey'un peşinde! Sıraya girdiler...

Sarı kırmızılı yönetimin bu transferden beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa Sacha Boey'un peşinde! Sıraya girdiler...

Galatasaray, yıldız futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Rennes'den 1.1 milyon Euro karşılığında transfer etti.

GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa Sacha Boey'un peşinde! Sıraya girdiler...

Takvim'in haberine göre Ligue 1'in iddialı ekiplerinden Marsilya, Lyon ve Rennes, Boey'u transfer etmek için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa Sacha Boey'un peşinde! Sıraya girdiler...

3 kulübün, Galatasaray'a ilgi mektubu gönderdiği ve devre arası transfer döneminde harekete geçecekleri öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa Sacha Boey'un peşinde! Sıraya girdiler...

Transfer olduktan sonra bir türlü ritim tutturamayan Boey bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa Sacha Boey'un peşinde! Sıraya girdiler...

22 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu bu sezon 8 Süper Lig maçında 718 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa Sacha Boey'un peşinde! Sıraya girdiler...

1 asistle mücadele eden Boey'un Kamerun ve Fransa pasaportu bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa Sacha Boey'un peşinde! Sıraya girdiler...

Genç yıldızın piyasa değeri 4 milyon Euro...

GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa Sacha Boey'un peşinde! Sıraya girdiler...

Boey bu sezon 9 maçta görev aldı.

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