GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan isyan var

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetici Erden Timur önceki akşam, Riva'ya giderek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Özbek-Timur ikilisi Büyükekşi'nin önüne 6 maçtan 9 pozisyon koydu ve kararların hatalı olduğunu tek tek şöyle savundu:

1- Antalya maçında Muslera'nın yaptığı hareket penaltı değil.

2- Oliveira'nın ayağına basılması penaltı.

3- Giresunspor maçında Emre Akbaba'ya yapılan hareket çok sert.

4- Torreira yapılan hareket de penaltı. İki pozisyonda da VAR devreye girmedi.

5- G.Antep maçında Abdülkerim'e gösterilen kırmızı kart haksız.

6- Ümraniye maçında Torreira'nin vuruşu ceza 6 alanında elle kesildi. VAR sessiz kaldı.

7- Trabzon maçında Seferovic'in vuruşu 7 elle kesildi. VAR devreye girmedi.

8- Kayseri maçında ilk golde Boey'a yapılan faul es geçildi. İcardi'ye 8 28'inci saniyede yapılan hareket penaltı. VAR yine yok.