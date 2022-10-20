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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan isyan var

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetici Erden Timur'un TFF'ya yaptığı çıkarmanın perde arkasını ve neler yaşandığına Fotomaç ulaştı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan isyan var

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetici Erden Timur önceki akşam, Riva'ya giderek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Özbek-Timur ikilisi Büyükekşi'nin önüne 6 maçtan 9 pozisyon koydu ve kararların hatalı olduğunu tek tek şöyle savundu:

1- Antalya maçında Muslera'nın yaptığı hareket penaltı değil.
2- Oliveira'nın ayağına basılması penaltı.
3- Giresunspor maçında Emre Akbaba'ya yapılan hareket çok sert.
4- Torreira yapılan hareket de penaltı. İki pozisyonda da VAR devreye girmedi.
5- G.Antep maçında Abdülkerim'e gösterilen kırmızı kart haksız.
6- Ümraniye maçında Torreira'nin vuruşu ceza 6 alanında elle kesildi. VAR sessiz kaldı.
7- Trabzon maçında Seferovic'in vuruşu 7 elle kesildi. VAR devreye girmedi.
8- Kayseri maçında ilk golde Boey'a yapılan faul es geçildi. İcardi'ye 8 28'inci saniyede yapılan hareket penaltı. VAR yine yok.

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