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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan sert açıklamalar! "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız"

Son dakika haberleri... Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, gündeme dair konuştu.. Timur, konuşmasında VAR sisteminden hakem atamalarına kadar birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erden Timur, "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 15:27 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 15:38
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan sert açıklamalar! "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız"

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu.

İşte Timur'un o sözleri...

"TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ ADALET"

"Bu toplantının ana gündemi başından sonuna adalet olacak. Ve adalet dendiğinde, herkes için adalet demek. Bu kimsenin kendi için eğip bükebileceği bir mekanizma değil. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz."

"BU KURGUYU YAPANIN BAŞINA YIKARIZ"

"Fenerbahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verildi. Biz ise VAR odası diye bir şey göremedik. Maçlarımızın büyük kısmı iki VAR hakemine verilmiş. Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan. Alper Ulusoy'u zaten tüm Türkiye bizim maçımızdaki 6 saniye ile tanıyor. Bu iki isim görevlerini o kadar iyi yapmışlar ki, sürekli bizim maçlarımıza atanmışlar. Bunun net bir kurgu olduğu bariz bir şekilde ortada. Kimse ortalama bir zekayla bile anlaşılabilecek bir gerçeği görmezden gelmeye kalkmasın. Biz bu kurguyu yapanın başına yıkarız!"

"METE KALKAVAN'A NASIL SORUŞTURMA AÇILMAZ?"

"Geçen sene Rizespor maçımızı yöneten ve o maçtan sonra hakemliği bitme noktasına gelmiş Ali Palabıyık, yine maçımıza atanıyor. Bunun psikolojik etkisinin farkındayız. Bir hakem nasıl Galatasaray'ın maçında karşı takımın formasını giyip maça gidebilir? Mete Kalkavan da travmalı hakemlerden biri. Hadi yaptı diyelim, nasıl soruşturma açılmaz?"

"EKRAN BAŞINDA SÜREKLİ YUMRUK YEMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

"VAR'la ilgili konularda uluslararası bir derste bilinen bir metafor varmış. Hakem VAR'a çağırıldığında pozisyonu izleyince, karnına yumruk yemiş gibi olmalıymış. Bizler de taraftar olarak ekran karşısında sürekli yumruğu yemiş gibi hissediyoruz."

"GEREKENLERİ BUNDAN SONRA FARKLI BİR BOYUTTA YAPACAĞIZ"

"Bu yol sabır gerektiriyor. Hemen her şeyin değişmesini bekliyorsak, nasıl bir yol olduğunu bilmiyoruz demektir. Bunun için kararlılık gerekiyor, sabır gerekiyor ve yılmamak gerekiyor. Gerekenleri yapıyoruz, bundan sonra da çok farklı bir boyutta yapacağız."

"POZİSYONLAR GALATASARAY'IN ALEYHİNE OLUNCA HEMEN GÖSTERİLİYOR"

Kayserispor maçında 27. saniyede pozisyon oluyor. 20 saniye sonra korner kullanılıyor, demek ki 20 saniyede bu pozisyon izlenmiş. Ancak pozisyonun tekrarı 5. dakikada gösteriliyor ve doğru açı da 9. dakikada gösteriliyor. Ancak Galatasaray'ın aleyhine olduğu zaman, bu pozisyonlar hemen gösteriliyor. TFF'de bu görüntüler inceleniyor ancak Icardi'nin pozisyonunda net bir açı yok. Belçikalı bir yetkili pozisyonun penaltı olduğunu fark ediyor ve kale arkası kamerası olduğu sonra akıllarına geliyor.

"YÖNETMENLERİN SEÇTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ KULÜPLER GÖNDERİYOR"

"Yönetmenlerin seçtiği görüntülerin, kulüpler tarafından gönderildiği çok bariz. Yayıncı kuruluş, gol atan oyuncunun ailesinin olduğu locayı nereden biliyor? Yayıncı kuruluşla VAR aynı görüntüleri inceliyor, yani böyle bir irtibatınız varsa başka şeyler de olabilir."

"İNSANLARI BEZDİRDİNİZ"

O kadar uzman göz, birlikte inceleme yaparken bariz olan konuları görmezden geliyorlar. Bu işi kasıtlı yapan bir kurum var, kimse kimseyi geri zekalı zannetmesin. İnsanları gerçekten bezdirdiniz. Bundan sonra herkesin yaptığı şey ortaya çıkacak."

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