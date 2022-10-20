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Depay bombası

Galatasaray devre arasında süper yıldız getirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında başlattığı transfer harekatını Ocak'ta da sürdürecek. Aslan, Barça'dan ayrılmayı düşününen Depay için düğmeye bastı. Hollandalı sıcak bakıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 07:08
Depay bombası

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray sezon başında Dries Mertens, Haris Seferovic, Mauro İcardi, Lucas Torreira gibi birçok ünlü yıldızı renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılılar bu isimlerin bazılarından fayda göremedi. Özellikle hücum hattındaki oyuncular şu ana kadar beklenileni veremedi. Aslan'ın devre arasında bu futbolculardan 1 veya 2'si ile yolları ayırabileceği öğrenildi.

Seferovic ve özel hayatında sorunlar yaşayan İcardi'nin Ocak ayında takımdan ayrılması gündemdeki yerini koruyor. Aslan da Barcelona'dan Memphis Depay'ın peşine düştü. Galatasaray sezon başında da Memphis Depay için Barcelona'nın kapısını çalmıştı. Ancak Katalan devi oyuncusunu kiralamayacağını sadece satılık olarak elden çıkarabileceğini belirtmişti. Sarı-kırmızılılar da mecburen bu transferden vazgeçmek zorunda kalmıştı. Bu sezon sadece 3 maçta oynayan 28 yaşındaki futbolcu ayrılığı kafasına koydu. Devre arasında kesin olarak Barcelona'dan ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın da bir kez daha düğmeye bastığı ve Depay'ı renklerine bağlamak için Katalan kulübüyle yemiden masaya oturacağı belirtildi. Depay da sıcak bakıyor.


İSPANYOL BASINI YAZDI
Galatasaray'ın Memphis Depay ile ilgilendiği İspanyol basınında da sık sık yer alıyor. Son olarak Sport, Hollandalı futbolcunun Ocak ayında Barcelona'dan ayrılarak İstanbul'a gidebileceğini okurlarını duyurdu.


1 GOLÜ VAR
Memphis Depay bu sezon Barcelona formasıyla İspanya Ligi'nde 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1 maça çıktı. Ligde 1 gol kaydetti.

PSV DE PEŞİNDE
Memphis Depay transferinde Galatasaray için en büyük engel PSV Eindhoven. 28 yaşındaki hücum oyuncusunu, alt yapısından çıktığı Hollanda temsilcisi de istiyor

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