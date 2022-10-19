Kayserispor maçındaki kararlardan sonra sabrı taşan G.Saray, gece yarısı açıklamasıyla VAR'a isyan etti. Süper Lig'in 10. haftası sonrasındaki manzara 'Utanç vesikası' olarak değerlendirildi. VAR'ın tartışmaları ortadan kaldırma amacından saptığı vurgulanan bildiride, "Saha içinde adaletli bir yönetim sağlamaktan ziyade farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır" ifadelerine yer verildi. VAR sisteminin G.Saray maçlarında devreye alınmadığını belirten sarı-kırmızılı kulüp, "Utanma, hakkaniyet ve adalet duygusunu kaybetmiş art niyetli kişiler tarafından, belli takımların işine gelir şekilde uygulandığı gerçeği artık şüphe götürmez bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır" dedi. Yapılan sert açıklama şu ifadelerle sona erdi: "Federasyondan acil beklentimiz, hakem katliamlarını bir bir belirleyerek bu facianın sorumlularını vakit kaybetmeden futboldan uzaklaştırması ve adaleti herkes için sağlamasıdır."

SİNİR UÇLARIYLA OYNAMAYIN

"Adeta sinir uçlarımızla oynamak amacıyla atanmış hakemler eliyle ve belli odaklar tarafından yönlendirilen maçlar nedeniyle, kendimize öncelik olarak koyduğumuz ligimizin marka değerini yükseltme hedefinin, sayenizde, beyhude bir çaba haline geldiğini üzülerek görmekteyiz."

TEKER TEKER NOT EDİYORUZ

"Biliniz ki sistematik olarak kurguladığınız oyunun ilk günden beri farkındayız ve bu bilinçle sezon başından beri tüm hatalarınızı teker teker not ediyoruz. Bunları ortaya koyduğumuzda bizlerin haklılığı ortaya çıkacak. Sizlerin bu gerçekleri manipülatif söylemlerle ve yarattığınız adaletsiz düzenin unsurlarıyla bertaraf etme çabalarınızı da tespit etmeye devam edeceğimize emin olabilirsiniz."