Haberler Galatasaray Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

Beşiktaş'tan yaz transfer sezonunda İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın, inişli çıkışlı performansı, mavi beyazlı kulüpte tartışma konusu olmuştu. Rıdvan Yılmaz'ın bir süredir ayrılığı gündeme gelirken, Galatasaray ve Trabzonspor'un milli futbolcu için devrede olduğu iddaları hakimdi. Konuya ilişkin Rıdvan Yılmaz'ın hocası Giovanni van Bronckhorst konuştu. Peki, Rıdvan Yılmaz Glasgow Rangers'tan ayrılacak mı? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:40
Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

Beşiktaş'tan sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeli ile İskoçya devi Rangers'a transfer olan ve 5 senelik imza atan Rıdvan Yılmaz'ın takımdaki geleceği belli oldu.

Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

FORMA ŞANSI BULAMIYOR
Rıdvan Yılmaz, Glasgow Rangers formasıyla şimdiye dek toplam 4 maça çıktı.

Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. maçında Liverpool'a mağlup oldukları maçta da forma giyemedi.

Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

Genç sol bek son maçına 30 Ağustos'ta İskoçya Lig Kupası'nda Queen of the South FC karşısında çıktı.

Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

İskoç ekibine transfer olduktan sonra 4 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 1 asist katkısı sağladı.

Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

İSKOÇYA'DA ELEŞTİRİ TOPLADI
İskoç ekibinde beklenen etkiyi yaratamayan ve forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncuya flaş bir eleştiri geldi.

Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

İskoçya Ligi'ni yorumlayan Neil McCann, "Rıdvan, bonuslarla birlikte 5 milyon Sterlin'e transfer oldu.Bu kadar para verildi ancak henüz takımda bir iz bırakmış değil.

Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

Bu transfer için Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve Rangers'ın cevaplaması gereken soruları var. Rıdvan Yılmaz transferi zaten benim için bir muammaydı.

Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

Çünkü çok pahalıydı. Onun oynamaya yakın olduğunu hiç sanmıyorum. Alınan yenilgiler sonrası bu soruların teknik direktöre yöneltilmesi çok doğal" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

BEŞİKTAŞ SONRAKİ SATIŞTAN PAY ALACAK
Beşiktaş, Rıdvan YılmazRangers'a 4 milyon Euro'ya göndermişti.

Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

Rıdvan Yılmaz, Rangers'tan başka bir kulübe transfer olursa siyah-beyazlılar bu paranın yüzde 20'sine sahip olacak. Rangers'ın Rıdvan Yılmaz'dan beklentisi en az 7 milyon Euro.

Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

HOCASI KONUŞTU
Giovanni van Bronckhorst; "Gelişiminden memnunum. Yaz başındaki Rıdvan ile şu anki Rıdvan arasında bir fark görebiliyorum.

Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

Çok daha iyi bir yerde ve bu yüzden ona tekrar birkaç dakika verdik, çünkü o iyi gidiyor. Bu yüzden gelişimine devam edeceğiz ve şu anda A takımda oynamaya çok daha yakın.

Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

Taktikleri ve belirli anlarda nerede olması gerektiğini anladığından emin olmalıyız. Rıdvan geldiğinde iyi İngilizce konuşmuyordu.

Rıdvan Yılmaz Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı!

Takım arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için bunu geliştiriyor. Bunlar onun oynamasına izin vermeden önce göz önünde bulundurmanız gereken şeyler." ifadelerini kullandı.

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